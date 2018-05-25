П'ятеро високопоставлених буддистських монахів заарештовані й позбавлені сану

П'ятеро високопоставлених буддійських ченців, настоятелів храмів та монастирів, які входять до Вищої ради буддійської сангхи Таїланду, затримані в четвер за підозрою в розкраданні з храмових фондів, і ще один настоятель монастиря, затриманий у той же день за потурання грабунку та підробку королівської символіки, заарештовані судом і позбавлені сану.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Кримінальний суд Бангкока, який розглядає їх справи, у п'ятницю офіційно заарештував шістьох бонз і відмовив їм у тимчасовому звільненню під заставу, після чого прямо в будівлі суду групою буддійських ченців з найближчого монастиря за дорученням Ради сангхи була проведена процедура позбавлення заарештованих ченців священного сану. Переодягнені з жовтого в білий одяг колишні ченці після цього були доставлені в центр попереднього ув'язнення в бангкокській в'язниці Колонг Прем.

Вранці в четвер управління з боротьби зі злочинністю національної поліції Таїланду провело обшуки й затримання в шести буддійських монастирях на території Бангкока та двох провінцій. В операції брали участь понад 200 поліцейських, повідомляє видання.

Настоятель монастиря Ват Ційну і політичний активіст, чернець Буддха Ітсара, який керував у 2013-2014 роках масовими багатоденними демонстраціями проти уряду колишнього прем'єр-міністра Їнглак Чінават, був затриманий за підозрою в потуранні грабежів і вимаганні під його керівництвом під час масових протестів, і у виробництві амулетів з королівськими вензелями без дозволу Бюро королівського двору.

Ще шести ченцям, членам Вищої ради буддійської сангхи Таїланду, один з яких досі перебуває в розшуку, поліція висуває звинувачення в розкраданні з храмових фондів, призначених для будівельних і ремонтних робіт у монастирях.

Багаторічні розкрадання з фондів, спільно контрольованих настоятелями монастирів і департаментом у справах релігії міністерства освіти Таїланду, були розкриті в ході внутрішнього розслідування у департаменті понад рік тому. За результатами розслідування було порушено кримінальну справу. Кілька цивільних чиновників департаменту вже більше ніж півроку перебувають під слідством, проте арешт ченців став першим таким арештом у справі про корупцію в храмових фондах.