Церква Англії запропонувала використовувати віртуальний аудіопомічник для молитви (відео)

Церква Англії запропонувала використовувати голосовий помічник Alexa для читання молитов.

Віртуальний аудиопомічник дозволяє отримати відповіді на релігійні питання та дізнатися про найближчі церковні події, повідомляє "Православ'я і світ" з посиланням на сайт Церкви Англії.

Людині необхідно сказати «Alexa, ask the Church of England» і сформулювати свій запит.

Додаток може відтворити ранкову або вечірню молитву, розповісти про церковні процедури та відповісти на ряд світоглядних питань, наприклад «Як стати християнином?».

Функція працює на всіх пристроях Amazon Echo і Alexa, планується її запуск для пристроїв Google і Apple.

За допомогою віртуального помічника Церква Англії сподівається зміцнити у прихожан віру та збільшити кількість віруючих на службах.