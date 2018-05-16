В Австралію після 10-річного навколосвітнього туру прибула унікальна статуя Будди

В околиці міста Бендіго в Австралії (штат Вікторія) прибуває після 10-літнього туру навколо світу на постійне місце статуя Будди, виготовлена з найбільшого в історії моноліту нефриту, видобутого в Канаді.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Theguardian", величезна статуя страховою вартістю більше мільйона доларів прибула в контейнері.

Її кінцевий пункт призначення – 6-поверхова білосніжна Велика ступа Вселенського Співчуття, недавно збудована у 8 кілометрах на північний захід від міста Бендіго й охороняється надсучасною службою безпеки. Після її прибуття й установки відбудеться урочиста церемонія відкриття Великої ступи, призначена на 18 травня.

Статуя заввишки 2,5 метра зображує Будду в позі медитації. Вона вирізана з найбільшого моноліту темно-зеленого нефриту, відомого за всю історію видобутку цього напівдорогоцінного каменю. Моноліт був піднятий на поверхню в канадському родовищі 18 років тому. Статуя останні 10 років подорожувала навколо світу та побувала в 130 країнах світу, де її за цей час побачило близько 11 мільйонів чоловік. Тепер вона буде навічно встановлена в австралійській Великій ступі Вселенського Співчуття, будівництво якої обійшлося приблизно в 20 млн доларів.

Прибуття нефритового Будди приурочене до щорічного «Фестивалю вогнів і миру». Велика ступа й навколишній її сад прикрасяться тисячами свічок, лампад і квітів, і відбудеться свято музики, танців, феєрверків, вегетаріанських страв.