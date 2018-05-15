У Бурятії за борги збанкрутілого лами продали буддійський храм

22:54, 15 травня 2018
Інші релігії
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Храмовий комплекс побудований з благословення Далай-лами ХІV / tayga.info

Будівлю викупило «Забайкальское горнорудное предприятие», повідомляє портал "Тайга.інфо".

Буддійський храм в Улан-Уде виставили на торги у рамках банкрутства Олександра Будаєва. Його визнали банкрутом у 2016 році.

Боржник був відомий як хамбо-лама Чой Доржі Будаєв. Він взяв кредит у 44,5 млн рублів у «БайкалБанк», щоб побудувати житло для ченців і кафе, під заставу храму. Чоловік справно виплачував гроші, але через економічну кризу не зміг виконати зобов'язання.

Храмовий комплекс, побудований з благословення Далай-лами ХIV, виставляли на торги восени 2017 року, але на нього не знайшлося покупців. У травні 2018-го відбувся черговий конкурс. Двоповерхова будівля площею 706,5 кв.м. на ділянці 0,5 га купило АТ «Забайкальское горнорудное предприятие» за 19,17 млн рублів. Акціонерне товариство займається розвідкою та видобуванням корисних копалин.

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