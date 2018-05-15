Далай-лама вважає, що дії Леніна "теж можна зрозуміти"

Далай-лама вважає, що дії Володимира Леніна в умовах військового часу "теж можна зрозуміти", але він перекрутив первісну ідею Маркса, поставивши політичні інтереси вище турботи про людей.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Думаю, Леніна теж можна зрозуміти: воєнний час, громадянська війна, важке становище, вороже ставлення західних держав. Він діяв у відповідності з реаліями військового часу. Вважав, що воєнний час вимагає жорсткого контролю, безжальних репресій і секретності. Можливо, з точки зору військового часу, це логічно", – сказав Далай-лама.

Але він вважає, що "Ленін перекрутив первісну ідею Маркса, політичні інтереси військового часу поставив вище турботи про інтереси робітничого класу. Так виникла тоталітарна система", – додав буддійський духовний лідер.

За його власним визнанням, в тому, що стосується соціально-економічної теорії, він – "буддійський марксист", "не ленініст".

"Головне – це турбота про інших", – підкреслив Далай-лама.