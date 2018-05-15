Далай-лама розповів, як прийняти правильне рішення в складній ситуації

Далай-лама розповів, що для прийняття правильного рішення в складній ситуації треба проаналізувати її без емоцій і страхів, неупереджено, порадитися з щирими друзями, а потім вже зробити вибір і не шкодувати про нього.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Необхідно максимально задіяти свої розумові здібності, аналізувати знову й знову. Не можна дозволяти, щоб емоції впливали на ваше рішення. Якщо ви прийняли якесь рішення під впливом емоцій, то потім, коли емоції вляжуться, ви побачите, що рішення було помилковим. Сильні емоції ускладнюють нашу здатність мислити. Вони роблять наше відношення упередженим. А будь-яке рішення, прийняте під дією упередженості, буде помилковим", – сказав Далай-лама.

Щоб зробити правильний вибір, підкреслив він, необхідно "спокій розуму" і "ретельне об'єктивне дослідження". "Не можна відштовхуватися від бажань і робити вибір на користь бажаного для вас результату. Приймаючи рішення, необхідно дивитися на речі тверезо", – наголосив духовний лідер буддистів.

За його словами, також дуже важливо "порадитися з другом, з кількома друзями, щирими друзями".

"Після цього слід прийняти рішення і вже не відчувати жалю. Скажіть собі: я зробив все, що було в моїх силах, я запитав думку різних друзів, нарешті, я прийняв рішення й мені нема про що шкодувати. Я сам завжди саме так роблю", – сказав він.