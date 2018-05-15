Далай-лама сказав, що корінь депресії - матеріалістична система освіти

Корінь депресії в сучасному світі – матеріалістична система освіти, і її зміна на основі викладання "гігієни емоцій" – найкращі ліки проти хвороби, яка охопила людство, заявив Далай-лама.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Думаю, сьогодні з цією проблемою люди зіштовхуються повсюдно. В тому числі й в Індії, де я живу... Річ у тім, що сучасна освіта носить занадто явну матеріалістичну спрямованість", – сказав духовний лідер тибетського буддизму.

За його словами, люди, які пройшли через таку систему освіти, будують своє життя навколо матеріальних цінностей, і коли вони зіштовхуються з труднощами в своєму внутрішньому житті, з емоційними проблемами, то не знають, як їх вирішувати.

"Так що проблема – в сучасній системі освіти. Я вважаю, до неї необхідно включити уроки роботи з емоціями. Подібно до того, як ми вчимо дітей гігієні тіла, викладати їм і гігієну розуму, емоцій", – пояснив Далай-лама.

Відчуваючи страх, гнів, людина зазвичай вважає, що це невід'ємна частина її природи. "Але якщо вам розповісти про гігієну емоцій, то ще при наближенні гніву ви зможете подумати: "Наближається гнів, це шкідлива емоція". І постараєтеся докласти зусилля до того, щоб його послабити", – зазначає буддійський вчитель.

Крім того, він навів дані досліджень, згідно з якими коли приходить гнів, об'єкт цього гніву представляється нам на 100 % негативним, але насправді 90 % цих негативних якостей – лише плід нашої уяви.