Далай-лама не вірить, що штучний інтелект може зрівнятися зі свідомістю живої людини

Далай-лама XIV заявив, що не вірить в "таблетку співчуття" і штучний інтелект, який міг би зрівнятися зі свідомістю живої людини.

Про це він розповів під час дискусій зі вченими у своїй резиденції в індійському місті Дхарамсала, повідомляє російське інформагентство.

"Не думаю, що можливо винайти [...] ефективну таблетку співчуття", – сказав Далай-лама. Він пояснив, що згідно з буддійським вченням, емоції відносяться не лише до зовнішніх, фізичних проявів, нейронних мереж, вони – частина нашої свідомості, а свідомість у буддизмі не тотожна мозку.

Водночас він зазначив, що буде щасливий, якщо раптом за допомогою сучасних технологій вдасться створити "істоту без гніву". "Хоча не думаю, що це можливо", – додав духовний лідер.

"Деякі вчені говорили, що сучасні технології можуть створити штучний інтелект, нову живу істоту, нову свідомість. Я в цьому сумніваюся. Вважаю, що технології не можуть змагатися з людським розумом. Бо людський розум, свідомість складніші ніж сучасні технології, і в кінцевому підсумку технології залежать від свідомості, вони в руках людини", – сказав Далай-лама.