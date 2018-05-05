Далай-лама розповів, навіщо лоскоче поліцейських
16:46, 05 травня 2018Інші релігії
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Далай-лама / commons.wikimedia.org
Далай-лама XIV заявив, що починає лоскотати поліцейських, коли вони не посміхаються.
За його словами, він завжди намагається у всіх викликати посмішку, навіть жартує над співробітниками поліції, повідомляє одне з російських інформагенств.
«Для мене царі, папи Римські, лами, жебраки та поліцейські – всі однакові», - пояснив духовний лідер буддистів.
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