Далай-лама розповів, навіщо лоскоче поліцейських

Далай-лама XIV заявив, що починає лоскотати поліцейських, коли вони не посміхаються.

За його словами, він завжди намагається у всіх викликати посмішку, навіть жартує над співробітниками поліції, повідомляє одне з російських інформагенств.

«Для мене царі, папи Римські, лами, жебраки та поліцейські – всі однакові», - пояснив духовний лідер буддистів.