Далай-лама розповів, навіщо лоскоче поліцейських

16:46, 05 травня 2018
Інші релігії
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Далай-лама / commons.wikimedia.org

За його словами, він завжди намагається у всіх викликати посмішку, навіть жартує над співробітниками поліції, повідомляє одне з російських інформагенств.

«Для мене царі, папи Римські, лами, жебраки та поліцейські – всі однакові», - пояснив духовний лідер буддистів.

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