В Одесі суд заарештував двох підозрюваних у вбивстві пастора з США

В Одесі суд взяв під варту двох підозрюваних у вбивстві американського проповідника, що сталося в кінці квітня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою обрано судом на цьому тижні.

У ході слідства правоохоронці встановили, що загиблий – 70-річний проповідник-іноземець, який прибув до Одеси з місією від однієї з релігійних конфесій. В орендованому будинку потерпілий був пов'язаний, на тілі – явні сліди тортур.

Спільно з працівниками прокуратури та СБУ поліцейські встановили коло осіб, з якими спілкувався американець, який тимчасово проживав в Одесі. Серед них опинився і раніше судимий чоловік, який неодноразово звертався до проповідника за допомогою. Як з'ясувалося пізніше, саме він розповів про свого благодійника приїжджим знайомим – вихідцям із кавказького регіону.

«Отримана інформація зацікавила зловмисників. Проникнувши в будинок іноземця, вони зв'язали його, після чого почали бити та душити шнуром. Завдані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям – чоловік помер від асфіксії. Заволодівши грошима та іншими цінними речами вбитого, зловмисники втекли», - розповіли в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій). Слідство триває.