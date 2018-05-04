Мальтійський орден обрав нового великого магістра

Колишній місцеблюститель Мальтійського ордену Джакомо Далла Торре обраний великим магістром.

Про це повідомила в середу прес-служба найдавнішого релігійного ордену по завершенні засідання державної ради, на якому відбулося голосування, повідомляє "Благовіст-інфо".

На посаду місцеблюстителя 74-річний Джакомо Далла Торре обраний рік тому після відставки великого магістра Метью Фестинга і повинен був провести реформу конституції ордену.

Далла Торре став 80-м великим магістром і повинен принести присягу перед заступником державного секретаря Ватикану у загальних справах архієпископом Анджело Беччу, який був призначений папським делегатом в орден після відставки Фестинга. Великий магістр обирається на довічний термін.

Далла Торре з 2008 року є головою великого пріорату Риму і відноситься до вищого стану лицарів, які представляють релігійну верхівку ордена і з яких може бути вибраний його голова. Далла Торре у 1985 році вступив в орден, а у 1993 році дав обітницю послуху. Він вже був великим командором, а потім місцеблюстителем після смерті великого магістра Андрю Уїллобі Нініана Берті в 2008 році, до обрання на цей пост Метью Фестинга.