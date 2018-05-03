В Індії Далай-лама подискутує з вченими про фундаментальні питання світогляду

Група вчених – нейробіологи, фізіології, генетики, філософи – зустрінуться з буддійськими колегами-монахами на чолі з Далай-ламою XIV у його резиденції в індійському місті Дхарамсала 3-4 травня, щоб обговорити основні питання світогляду, свідомості, мозку, еволюції, космології та людських цінностей.

Про це повідомляє російське інформагентство.

Духовний лідер виділяє дві основні мети своїх зустрічей з науковцями.

"Перша мета – розширення наших знань шляхом наукового дослідження, щоб наука звертала увагу не лише на об'єкти зовнішнього світу, а і включала нашу свідомість, емоції, наш розум. Сьогодні багато вчених говорять, що постійний гнів, страх, стрес дуже погано впливають на наше здоров'я. Для здоров'я дуже важливий спокійний розум. Але що таке свідомість, які його природа для вчених ще залишається загадкою", – зазначає Далай-лама.

Друга мета, за його словами, пов'язана з тим, що настав час перестати ділити людей на "своїх" і "чужих". Сильне почуття протиставлення себе чужому лежить в основі насильства, переконаний буддійський вчитель.