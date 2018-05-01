Як проходить служба в першій африканській церкві парафіян, які пиячать (фоторепортаж)

Gabola Church у Йоганнесбурзі відкрила двері для парафіян, які пиячать і є вигнаними з інших церков, у листопаді минулого року. На Великдень засновника церкви – єпископа Макіті – проголосили африканським Папою.

На мові тсвана gabola означає «зробити ковток». Тут впевнені: губить людей не пиво.

«У випивці немає нічого поганого; якщо у людини неприємності через алкоголь, проблема в людині, а не в алкоголі», – повідомляється на сторінці організації в фейсбуці.

Ще кілька років тому Макіті був молодшим священиком у староапостольській церкві, їздив з гуманітарною місією в Демократичну Республіку Конго, але після сварки з іншими церковниками вирішив, що не хоче мати з ними справ.

Макіті не приховує, що і сам любить випити, особливо дорогий віскі. Однак від віруючих не приймає пожертвувань навіть в алкогольній «валюті». Під час церемоній вони самі купують собі напої, інших внесків не потрібно.

Gabola Church не лише проповідує милість до п'яниць, а й проводить служби для безпритульних, організовує турніри по дворовому футболу та допомагає молодим художникам.

Макіті хрестить нових членів церкви та проводить служби в барах.

"НОЖ".