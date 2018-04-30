В Одесі затримано двоє підозрюваних у вбивстві та пограбуванні пастора з США
17:49, 30 квітня 2018Інші релігії
4815 0
В Одесі затримано двоє підозрюваних у вбивстві пастора з США / telegraf.com.ua, ілюстративне фото
В Одесі затримано двоє підозрюваних у вбивстві та пограбуванні американського пастора.
Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, на вихідних затримали підозрюваних у вбивстві громадянина США.
За даними джерела, зловмисники - вихідці з Кавказу. Загиблий проводив служби в одному з місцевих храмів. «Священнослужитель виявлений мертвим в орендованому ним житлі, у Малиновському районі міста. Чоловік був пов'язаний, на тілі – сліди тортур», - розповів поліцейський.
За попередніми даними, встановлено, що у пастора відібрали цінні речі.
Відкрито кримінальне провадження. Тривають відповідні невідкладні заходи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter