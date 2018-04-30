В Одесі затримано двоє підозрюваних у вбивстві та пограбуванні пастора з США

В Одесі затримано двоє підозрюваних у вбивстві та пограбуванні американського пастора.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, на вихідних затримали підозрюваних у вбивстві громадянина США.

За даними джерела, зловмисники - вихідці з Кавказу. Загиблий проводив служби в одному з місцевих храмів. «Священнослужитель виявлений мертвим в орендованому ним житлі, у Малиновському районі міста. Чоловік був пов'язаний, на тілі – сліди тортур», - розповів поліцейський.

За попередніми даними, встановлено, що у пастора відібрали цінні речі.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають відповідні невідкладні заходи.