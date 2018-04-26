Під Одесою громади двох лютеранських церков до крові побилися за храм

Спроба силового захоплення приміщення церкви сталася вчора, 25 квітня, у селі Петродолинське Овідіопольського району.

Справа дійшла до бійки. Серед захисників церкви є постраждалі. Про це повідомив пастор Євангельсько-лютеранської громади Петродолинського і Новоградівки Олександр Гросс, повідомляє одеський сайт 048.ua.

Захопити приміщення намагається Німецька лютеранська церква. На її боці поліція. Як заявив у коментарях до посту Олександра Гросса радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, у Німецької лютеранської церкви є рішення судів. Також є попередження та припис на звільнення приміщення.

У той же час, пастор стверджує, що церква збудована громадою і утримувалася за рахунок громади, а Лютеранська церква обманним шляхом оформила на себе документи.

У приміщеннях, які намагалися захопити, перебували в тому числі і діти з молодіжного центру. Пастор запевняє, що йому з дітьми йти нікуди.

На цей час громада відстояла церкву. Була бійка, ґанок був у крові. За словами пастора, крім захисників церкви ніхто не постраждав.

« "Поліція" (ми не впевнені в тому, що всі ці люди в формі були з поліції, оскільки деякі з них провокували чоловіків і били непомітно жінок) пообіцяла повернутися з підкріпленням і придушити опір з усією жорстокістю» , - написав Олександр Гросс.