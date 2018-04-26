На Закарпатті вночі невідомі розписали стіну реформатської церкви

11:48, 26 квітня 2018
Інші релігії
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У Берегові вандали пошкодили стіну реформатської церкви / pmg.ua

Про це повідомляє "PMG" з посиланням на слова міського голови Золтана Бабяка.

Правоохоронці вже розшукують вандалів. Містян цей прояв вандалізму неабияк обурив.

"Маю надію, винних якнайшвидше буде знайдено та покарано згідно з чинним законодавством", – зазначив мер Берегова.

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