На Закарпатті вночі невідомі розписали стіну реформатської церкви

Сьогодні вночі невідомі зіпсували червоною фарбою щойно відреставровану стіну реформатської церкви у Берегові, на Закарпатті.

Про це повідомляє "PMG" з посиланням на слова міського голови Золтана Бабяка.

Правоохоронці вже розшукують вандалів. Містян цей прояв вандалізму неабияк обурив.

"Маю надію, винних якнайшвидше буде знайдено та покарано згідно з чинним законодавством", – зазначив мер Берегова.