На Закарпатті вночі невідомі розписали стіну реформатської церкви
11:48, 26 квітня 2018Інші релігії
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У Берегові вандали пошкодили стіну реформатської церкви / pmg.ua
Сьогодні вночі невідомі зіпсували червоною фарбою щойно відреставровану стіну реформатської церкви у Берегові, на Закарпатті.
Про це повідомляє "PMG" з посиланням на слова міського голови Золтана Бабяка.
Правоохоронці вже розшукують вандалів. Містян цей прояв вандалізму неабияк обурив.
"Маю надію, винних якнайшвидше буде знайдено та покарано згідно з чинним законодавством", – зазначив мер Берегова.
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