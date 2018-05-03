Королевская трапеза на Петров пост

Богато постами Православие. Слава Богу! Исполнять бы. Но и с исполнением есть вопросы. Что главное в этом – апостольском — посту? Вот Великий пост есть десятина дней года, то есть попытка саму жизнь принести на алтарь. И еще это – приготовление к Пасхе, подобие добровольного распятия ради последующей Пасхальной благодати. А что такое Петров пост?

Исторически он – «компенсаторный», то есть такой, который необходим для людей, не понесших благую тяготу Четыредесятницы. Болел человек или был в далеком путешествии, к примеру. Тогда, насладившись праздниками и дожив до окончания Пятидесятницы, он должен свою десятину Богу принести. Такова внутренняя история возникновения Петрова поста.

Потом со временем, по законам цветения и разрастания жизни, это первичное семя обрастает дополнительными смыслами. И вот мы уже можем слышать о том, что Петров пост установлен в подражание Христовым ученикам. Те, отправляясь на всемирную проповедь, укреплялись молитвой и постом, и мы должны брать в руки оба вида духовного оружия и воевать по мере сил.

Это распространенное толкование мне нравится. Только не очень нравятся вопросы «что можно есть?» И рецепты постных блюд мне нравятся, только если их не чересчур много, и если они не залезают на главное место в сознании, как некое тонкое воцарение чревоугодия над якобы постящимся человеком.

Лето на дворе. Овощей надо есть побольше, зелени. Сама природа к легкости зовет. Но важно не забывать, что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив быть не может. Он живет полноценно, если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, исходящий из уст Божиих». Что же вкушать в дни апостольского поста?

А не подсказывает ли нам само имя поста и праздника, которым он заканчивается, в каких книгах нам лучше всего упражняться в это время?

Четырнадцать Павловых посланий, два соборных послания Петра, и книга Деяний апостолов, в которой Петр и Павел – главные действующие лица – вот ответ на вопрос «что будем есть в петровском посту?» Семнадцать кушаний. Это не просто накрытый стол. Это – королевская трапеза с четырьмя или пятью переменами блюд.

Мистический страх перед наличием в печенье сухого молока у нас в крови есть. А любви к уединению с открытой Библией перед глазами у нас в крови нет. Эту любовь нужно поселить в нашей крови, ее нужно воспитать и укоренить в самых глубинах нашего духовного организма. Это – всецерковная задача. И мы даже представить не можем, сколько благ отсюда в будущем может родиться.

Можно читать по чуть-чуть. Например, встать утром, прочесть два абзаца и потом размышлять о прочитанном по дороге на метро или автобус. Можно носить маленькие издания Нового Завета с собой, и в удобное время давать пищу уму и сердцу радость.

Молодые люди, те, что родились в наушниках и прекрасно разбираются в современной технике (старшим это тяжко дается) могут скачать на портативные устройства Псалтирь или апостольские послания и слушать их, когда хочешь.

Вот так увидишь на улице молодого человека в наушниках, подумаешь, что он, вероятно, какую-то «кислоту» слушает, и забурчишь под нос по привычке. А он в это время назидается толкованием на послание апостола Павла к Колоссянам. Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть или большими кусками, регулярно или от случая к случаю, вслух или про себя, мы все обязаны читать Священное Писание. Цель занятия им – «да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое приготовлен»

Мы знаем Петра и Павла по именам. Но очень малое число людей чувствует их близость к себе. Когда же читает вдумчиво человек писания апостольские, то сам пламенеющий дух учеников Господних, приближаясь, согревает дух человеческий. Они, апостолы, должны быть родными нам. Родство это обретается на пути трудолюбивого и постоянного изучения их писаний.

Ну а подлинным плодом хорошо проведенного петровского поста должно быть чувство сыновней близости к тем, которых зовут Камень (Петр) и Маленький (Павел). Вот как запоют на службе: «Петре и Павле, от Рима сошедшеся, утвердите нас», то стоящий в храме человек вдруг и почувствует, что сердце его знает этих людей. И он тогда повторит за хором: «От Рима сошедшеся, утвердите нас».

Протоиерей Андрей Ткачев, "Православие и мир".