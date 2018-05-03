Как в Киеве будут праздновать 1025-летие Крещения Руси?

О том, как будут праздновать 1025-летие Крещения Руси в конце июля в Киеве, рассказали участники пресс-конференции, которая состоялась 11 июня в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре столицы.

Место проведения встречи с журналистами было выбрано не случайно. Именно в Голосеево, где в дореволюционные времена была летняя резиденция киевских митрополитов, в 2007 году возникла идея возродить ежегодное празднование Дня Крещения Руси.

На пресс-конференции управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский Антоний (Паканич) напомнил, что с момента Крещения Руси «начался отсчет нашей истории, духовный рост, культурное единение славян».

«С каждым годом этот праздник все больше становится всенародным, в нем принимает участие молодежь, для которой православная вера определяет смысл жизни», - отметил управляющий делами УПЦ.

По словам митрополита Бориспольского Антония, основные праздничные мероприятия в Киеве откроются 27 июля молебном в честь Крестителя Руси на Владимирской горке.

В тот же день в Киево-Печерской лавре состоится Вечернее богослужение, а утром 28 июля – праздничная Божественная литургия.

В этом году в юбилейных торжествах в столице примут участие представители 15 поместных православных церквей. Также в Киев в эти дни ожидается прибытие большого количества паломников, которых разместят в монастырях.

Рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Карамазов рассказал о ключевом событии праздничных мероприятий в столице – о встрече мощей Крестителя Руси - святого равноапостольного князя Владимира.

Святыню доставит в Киев международный Крестный ход, который 29 мая стартовал во Владивостоке, пройдет по территории России, Беларуси, и в начале июля пересечет украинскую границу. Крестный ход побывает в Херсонесе, Севастополе, Ужгороде, Банченах, Почаеве, Святогорске, Донецке, Чернигове, Киеве.

27 июля, в Киеве, на Крещатике, ковчег с мощами Крестителя Руси встретят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Блаженнейший Митрополит Владимир и иерархи поместных православных церквей.

Олег Карамазов рассказал об ожиданиях от праздничного концерта.

«Меньше всего хочется, чтоб это был просто очередной праздничный концерт. Поэтому это будет духовно и просветительски полезный концерт, со смысловым стержнем. Крещение Руси - важное духовное событие для нас, православных людей. Повод и Церкви, и историкам, и богословам, и просто взрослым людям рассказать молодежи о том, что мы знаем об Отечестве и истории нашего народа. Наши предстоятели выйдут на праздничную сцену, поздравят и благословят народ, после чего состоится масштабный концерт», - рассказал Олег Карамазов.

По словам Карамазова, во время концерта на экранах покажут исторические сюжеты о Крещении Руси, которые будут чередоваться с выступлением известных музыкантов, богословов, представителей культуры, общественных деятелей, спортсменов и даже космонавтов. Точный список музыкантов пока не определен, но известно, что приглашены Нино Катамадзе, сербские исполнители.

«В День Крещения Руси планируем зафиксировать рекорд – собрать самый большой за всю историю народный хор из киевлян и гостей города. Люди, собравшиеся на Крещатике, исполнят три самые любимые песни - украинскую, русскую и белорусскую. Песни заранее будут отобраны путем голосования в социальных сетях. В день исполнения тексты песен можно будет видеть на экранах, все смогут петь хором - это объединит и участников, и зрителей!», - добавил Олег Карамазов.

Глава Киевской городской администрации Александр Попов сообщил о том, как проходит подготовка к празднованию 1025-летия Крещения Руси на городском уровне. В частности он отметил, что к юбилейным торжествам на благоустройство Киева городские власти выделили 30 млн. грн.

«Сейчас в городском бюджете есть деньги только на реконструкцию памятников и культовых сооружений», - объяснил Александр Попов.

На эти средства реставрируют колонну Магдебургского права, Владимирскую горку, некоторые православные храмы. Также реставрируют памятники Андрею Первозванному, святым равноапостольным Владимиру и Ольге. На Певческом поле готовят грандиозную выставку цветов, посвященную Крещению Руси.

«1025 лет Крещения Руси – это праздник не только украинцев, а и наших православных братьев - россиян, белорусов. Киев на высоком уровне планирует организовать и провести праздники. Президент Украины лично держит под контролем вопрос подготовки и проведения празднований. Ждем много гостей. Надеемся, что праздник запомнится не только киевлянам, а всем, кто к нам приедет», - сказал Александр Попов.

При этом он сообщил, что «практически все православные конфессии будут принимать участие в организации праздничных мероприятий».

«При КГГА есть такая форма общения представителей всех конфессий, как Совет церквей. На заседании совета мы обсуждали и вопрос празднования 1025-летия Крещения Руси. И выяснили, что практически все конфессии, даже протестанты, имеют свой план мероприятий, посвященных этой дате. Поэтому, если не прямо, то косвенно, они будут присутствовать», - объяснил Александр Попов.

Глава Киевской горгосадминистрации добавил, что 27 июля на Крещатике, во время праздничных мероприятий будет запрещена продажа и употребление алкогольных напитков.Также он рассказал о том, что в перспективе в Киеве, на склонах Днепра, от колонны Магдебургского права - до набережной, создадут архитектурный ансамбль в честь Крещения Руси.

«Эту территорию мы планируем развивать как территорию, где зафиксируем факт Крещения Руси. Там будет создана соответствующая мозаика и соответствующее благоустройство», - сказал он.

В состав комплекса войдет отреставрированная колонна Магдебургского права и ступени, ведущие к ней, а также храмовый комплекс на берегу Днепра.

Член правления международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко рассказал о начале строительства на берегу Днепра, под стенами Киево-Печерской Лавры, храма в честь Крестителя Руси и главной крещенской купели страны.

Комплекс возведут в виде креста в Старонаводницком парке, рядом с памятником основателям Киева, где сейчас стоит деревянная церковь.

«Первый камень храмового комплекса планируем торжественно заложить в праздничные дни. В структуру войдет приходской храм, колокольня, крещенские купели, музей православия, мозаичная аллея изображений исторических личностей и диорама «Крещение Руси», - сообщил Алексей Омельяненко.

При этом он добавил, что комплекс «будет нести духовно-просветительскую миссию».

«Главная идея комплекса практически такая же, как в Иерусалиме: как известно, там каждый может прийти и окунуться в воды реки Иордан. В храмовом комплексе каждый сможет почувствовать атмосферу, которая была при крещении нашего народа», – считает Алексей Омельяненко.

Сроки строительства храмового комплекса пока точно не определены. Алексей Омельяненко выразил надежду, что строительство храмового комплекса будет завершено к 1030-летию Крещения Руси.

Строительство комплекса будет осуществляться под патронатом Президента Украины Виктора Януковича. При этом приглашение принять участие в сооружении комплекса также направлено Президентам России и Беларуси. К возведению храма привлекут молодежные отряды из Украины, Беларуси и России.

В свою очередь, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко сообщил о том, что в Киеве в 26 и 27 июня состоится международная научная конференция, в которой примут участие ведущие ученые, исследующие вопрос истории Киевской Руси.

«Мы пытаемся вбросить в прошлое современную национально-государственную номенклатуру, и, тем самым, себя обкрадываем, потому что крестился огромный восточнославянский мир, а мы сводим явление к Среднему Поднепровью. Мне это не нравится. Потому то и проведем в дни празднеств научную конференцию под недвусмысленным названием «Крещение Руси», - заявил Петр Толочко.

По мнению ученого, на сегодня существует множество проблемных вопросов истории, которые требуют обсуждения.

«В последнее время модно говорить о Крещении Руси Аскольдом. Поэтому конференция призвана для того, что расставить правильно акценты. Надо отдать должное Крещению Киевской Руси князем Владимиром, другие ему не приравниваются», - подчеркнул Толочко.

«988 год – действительно год обретения нашей идентичности. Но когда сегодня наше правительство и правящая партия заявляют, что Украина, мол, осуществляет свой выбор вхождением в Европу, я думаю, что они либо не понимают, что такое цивилизационный выбор, либо лукавят. Этот выбор за нас сделал святой Владимир – когда Русь вошла в Византийское содружество наций. И мы обрели православную культурную идентичность. Ее изменить практически невозможно», - заключил он.

Член Исполкома Национального Олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Александр Крикун отметил, что к юбилейным торжествам присоединятся известные спортсмены.

«Без духовности быть не может быть высоких достижений. В рамках празднований состоятся встречи с молодыми спортсменами, совместные богослужения», - подытожил Александр Крикун.

Прихожанин столичных храмов преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского Владимир Рудницкий рассказал о том, что в рамках празднования юбилея Крещения состоится фестиваль колокольного звона «Слава Тебе, Боже", который объединит Украину, Россию и Беларусь.

«28 июля состоится колокольный перезвон православных храмов от Камчатки до Киева. Колокольная волна начнется с православных храмов Камачатки в 12.00 по местному времени. Ровно через час к ним подключится Сахалин и так, по нарастающей, через Россию и Беларусь, волна дойдет до Киева и покроет всю Украину. В 12.00 по киевскому времени состоится кульминация перезвона – все православные храмы-участники, в том числе и пять святых лавр, одновременно забьют в колокола», - рассказал Владимир Рудницкий.

Он отметил, что впервые перезвон состоялся в прошлом году по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. В акции также приняли участие православные храмы Азербайджана, Казахстана и Грузии.

Автор идеи проведения фестиваля колокольного звона надеется, что в этом году также удастся сделать масштабный перезвон, «чтобы землю нашу покрыл колокольный звон во славу Божию».

Для организаторов пресс-конференции стало приятной неожиданностью то, что тема празднования Крещения Руси вызвала большой интерес у украинских и российских СМИ: на пресс-конференции присутствовали 18 съемочных групп телеканалов и около 30 представителей печатных и электронных СМИ.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

