Благочинный больничных храмов Киева: Святой Николай меня утешил. Положа руку на Крест, могу сказать: Я чудо лично испытал.

Настоятель храма святителя Михаила на территории Центральной клинической больницы, благочинный больничных храмов Киева протоиерей Роман Барановский рассказал «УНИАН-Религии» о чудесах исцеления, произошедших от иконы «Николай Утешитель», которая 17 мая прибыла в Киев из Мюнхена.

Чудотворная икона «Николай Утешитель» принадлежала великомученице Елизавете Федоровне Романовой. Вместе с чудотворной иконой из Мюнхена привезена святыня - наволочка от подушки, на которой покоилась голова убитой Елизаветы Федоровны во время отпевания в Алапаевске (Россия) в 1918 году.

Отец Роман, слышала о том, что, когда вы забирали из Мюнхена чудотворную икону «Николай Утешитель», у вас прошел гайморит.

"Я НЕ ПРОСИЛ СВЯТОГО ОБ ИСЦЕЛЕНИИ, СЧИТАЛ СЕБЯ НЕДОСТОЙНЫМ ПРОСИТЬ"

У меня хронический гайморит, я долго отказывался от операции. В Мюнхен уехал больной, еще в Киеве у меня начался острый гайморит. В Мюнхен приехали поздно вечером, была сырая погода. Мучила заложенность, я не взял с собой капли, и не мог уснуть. Тот, кто знает, что такое острый гайморит, может только посочувствовать и меня поймет – это действительно очень тяжело. Ты не можешь дышать, говорить, болит голова... Без медикаментов все усугубляется.

Утром мы собрались к иконе, решили заехать в аптеку. Но в аптеку не заехали. Приехали к часовне. Как только я ступил на порог, у меня открылось дыхание, отечность полностью прошла. Я подумал, что это от волнения. Но когда мы подошли к иконе, я мог свободно читать акафист Святителю Николаю.

Потом, когда выносили икону, я сам себе не поверил, стал проверять, дышать одной ноздрей, затем другой - болезнь как рукой сняло. Я сразу же об этом всем рассказал. Впервые за много лет, не медикаментозно, а благодаря чуду, я выздоровел.

17 мая чудотворная икона «Николай Утешитель» доставлена из Мюнхена в Киево-Печерскую Лавру.

Я не просил святого Николая об исцелении, считал себя недостойным просить. Святой Николай сам выходит навстречу, утешает. Утешение - это когда не ожидаешь, настроен на что-то печальное и трагическое, а твою проблему внезапно решают.

Обычно болезнь развивалась около месяца, требовалось лечение антибиотиками. В этом же случае никаких последствий гайморита нет до сих пор, я свободно дышу.

Мы много слышали об этой иконе, о том, что люди получают исцеление от рака. Известно, что одна немка провела у образа две ночи. Она буквально лежала под ним. У нее рассосалась раковая опухоль головы. Об этом с недоумением свидетельствуют немецкие врачи. А немецкая медицина, как известно, весьма квалифицирована, ее в заблуждение не введешь.

Теперь я говорю: «Я чудо лично испытал». У меня с детства проблема – острый гайморит, искривление носовой перегородки. И вот, без каких-либо антибиотиков, без препаратов, расширяющих сосуды, заложенность и отечность пазух носа прошла.

Так святой Николай утешил и показал чудо мне, священнику, который привез образ. Чтобы я не теоретически свидетельствовал о чьих-то исцелениях, а чтобы мог сказать сам, положа руку на Крест, что такое чудо со мной произошло.

18 мая чудотворный образ крестным ходом перенесли из Киево-Печерской Лавры в киевское Афонское подворье (Александровская больница).

Чудотворная икона Святителя Николая в Киеве уже почти неделю. Были ли еще какие-либо чудеса по молитвам перед образом?

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ВЫШЛА ИЗ КОМЫ

В Александровской больнице, в реанимации, лежит сестра милосердия Татьяна. В первый день, когда привезли образ, мы взяли маленькую иконку, приложили к первообразу, и отправились к больной. Приложили к ней, положили под подушку, и она вышла из комы.

Сколько же случаев исцеления произошло - не известно. Как правило, если происходит чудо исцеления, люди сразу же не свидетельствуют об этом. У людей радость.

Что еще известно об иконе, которая пребывает в вашем храме?

ИКОНА НАХОДИЛАСЬ У ГРОБА ГОСПОДНЕГО

Икона «Николай Утешитель» - это родовая икона Романовых. Царь Николай дарит ее в утешение Елизавете Федоровне (после трагической гибели ее мужа князя Сергея Александровича. - УНИАН). Она молится перед образом и отправляет его в Иерусалим. (Княгиня принесла икону в дар иерусалимскому храму во имя Александра Невского («На Раскопках») при Александровском подворье в Иерусалиме. – УНИАН).

Эта икона становится одной из главных достопримечательностей и святынь Иерусалима. Ее хранят в 50-ти метрах от Гроба Господнего, на Александровском подворье. Икону хранит Русская Православная Церковь в эмиграции.

(После мученической смерти великой княгини в 1918 году в Алапаевске (Россия) икону Святителя Николая стали почитать как «печаль, боль и грусть утоляющую и в путешествии оберегающую». – УНИАН).

Эту икону почитали царские генералы и отпрыски Романовых. Но так как Александровское подворье в Иерусалиме было под угрозой разорения, икону передали на сохранение Иерусалимскому Патриарху Венедикту. Икона находилась у самого Гроба Господнего. И все, кто прикладывался к Гробу Господнему, прикладывался и к образу Святителя Николая.

Патриарх дарит икону вдове Глазунова. (Долгое время икону оберегала схимонахиня Александра - супруга известного русского композитора Александра Глазунова. В мае 1963 года монахиня Александра получила образ «Николая Утешителя» от Патриарха Иерусалимского Венедикта. – УНИАН).

А она завещает икону дочери, которая привозит икону в Мюнхен. (После смерти матушки Александры в 1968 году ее приемная дочь Елена перевезла икону «Николая Утешитель», десятки других икон и личные вещи монахини в Мюнхен. – УНИАН).

В Мюнхене икона становится источником чудотворения, возле образа происходит множество исцелений, он становится известен на всю Баварию.

Многие, приходя к чудотворному образу, теряются, не знают о чем просить, забывают что-то важное. Как следует молиться перед иконой, о чем просить?

"СВЯТОМУ НЕ НУЖНО УКАЗЫВАТЬ, ПРЕД СВЯТЫМ НУЖНО РАСПЛАСТАТЬСЯ"

Я могу твердо об этом говорить: просите, и получите. Сам святой Николай знает лучше, в чем мы нуждаемся. Я не смел просить об исцелении, но я его получил. Святой лучше знает, какие у нас болезни, в чем мы нуждаемся прежде всего. Как врач при осмотре говорит больному: "Ты пришел с одной болезнью, а у тебя запущена другая". Так и святой - он сам знает, в чем помочь. Мы конкретно просим, указываем, а он знает, какая болезнь смертельна и трагична. Святому не нужно указывать, перед святым нужно распластаться, сказать: «Помоги!». И все.

Почему одних Господь слышит, а других нет? Как просить, чтобы молитвы были услышаны?

Вы знаете, у людей перед образом не открываются сердца. Люди недоверчивы, не открыты, не просты, очень сложны. Вера – это доверие, нужно протянуть руки большого желания, даже если оно не сформулировано.

Сегодня люди не доверяют друг другу. Мы встречаемся и каждый думает, что у другого камень за пазухой. Каждый думает, что кто-то в чем-то тебя обличит. И сердца не открываются.

Почему во времена средневековья часто происходили исцеления? У людей сердца были открыты! Если сердце не открыто к людям, то, как оно может быть открыто к святыне?! Если у человека большое доверие к святыне – он получает исцеление. Это как доверие к врачу. Когда есть доверие к святыне, исцеление происходит на духовно-физиологическом уровне.

Исцеляется не тот, кто более интеллектуален, а тот, кто более доверчив и открыт. Он открывает свое сердце навстречу иконе, святыне, священнику, причастию… «Я такой-сякой, помоги!!!». Это психологический момент, он немногословен, он в глубокой психике человека. Открыть сердце – это невозможно объяснить, это надо чувствовать.

Расскажите о чудесах по молитвам к Николаю Угоднику, которые ранее происходили в вашей жизни.

"Я ДО СИХ ПОР ДУМАЮ, ЧТО ДЕНЬГИ НА ХРАМ ПРИНЕС СВЯТОЙ НИКОЛАЙ"

Расскажу еще об одном случае, который со мной произошел по молитвам к святому Николаю. В 1999 году я пришел к главврачу 17 больницы города Киева, и попросил разрешения поставить на территории часовню. Он указал на место, где тогда находилась сторожка и сказал, что у меня есть месяц. У меня не было денег. Я подумал, если это будет часовня святого Николая, то обязательно найдется помощь - не может быть, чтобы святой Николай не помог.

Я отправился к себе в келью, стал перед иконой и обратился к святому Николаю с просьбой: «Помоги!». Утром, когда я открыл двери в свою келью, увидел на старинном несгораемом шкафу, который мне подарили в Александровской больнице, 30 тысяч долларов. С деньгами была записка: «На храм святого Николая». О нужде никто не знал, дверь была заперта. Я до сих пор думаю, что деньги принес святой Николай. На эти деньги был построен храм в честь Святителя Николая – об этом знает весь наш приход.

Еще я знаю одного священника, который жил в подвальном помещении. Его дети готовили уроки на крышке унитаза. А детей у него пять. Он молился святому Николаю, прочел 40 акафистов. И вдруг к нему пришел какой-то человек и подарил трехкомнатную квартиру на Печерске.

Если просьба не противоречит общественным нормам и не во вред человеку – Святитель Николай поможет. Многое происходит по молитвам к святому Николаю, нужно открыть сердце и верить.

Беседовала Анна Горпинченко, УНИАН.

Фото fotolitopys.in.ua и из открытых источников.

