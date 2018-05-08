Украинская Православная Церковь в докладах Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе

Предлагаем фрагменты из доклада, касающиеся Украинской Православной Церкви, зачитанные Предстоятелем Русской Православной Церкви на Архиерейском Соборе РПЦ:



Многократно за эти два года я посещал пределы наших Самоуправляемых Церквей, особенно часто — Украинской Православной Церкви. Рад, что прочно установился обычай ежегодно проводить в Киеве заседание Священного Синода Московского Патриархата и совместно праздновать на берегах Днепра День Крещения Руси. Особенное значение будет иметь в нынешнем году празднование 1025-летия этого события, которое должно приобрести всецерковный и широкий общественный характер и развернуться на всем пространстве исторической Руси.

За межсоборный период Священный Синод избрал, а я совместно с собратьями архипастырями рукоположил 73 архиерея. Кроме того, по избранию Синода Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и украинские Преосвященные рукоположили 14 архиереев.

Со времени Архиерейского Собора 2011 года наше архиерейское братство увеличилось на 75 архиереев, и сегодня в Русской Православной Церкви несут свое служение 290 епархиальных и викарных епископов, из них — 225 правящих. Всего со времени Поместного Собора 2009 года было совершено 108 хиротоний, из них 88 при участии Патриарха. За это же время число епархиальных и викарных Преосвященных Русской Православной Церкви увеличилось на 89 архиереев.

В 2011-2012 годах скончались митрополит Харьковский и Богодуховской Никодим, схимитрополит Ювеналий (Тарасов), архиепископ Людиновский Георгий, архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх, епископ Кременчугский и Лубенский Тихон. Пропоем им вечную память.

В высших учебных заведениях Украины в перечень направлений и специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов, в раздел «Гуманитарные науки» включена специальность «Богословие (теология с указанием конфессии)». Подготовка по этой специальности может осуществляться на уровнях бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это предполагает преподавание именно конфессионального богословия. Кроме того, с 2010 года на Украине богословие входит в перечень специальностей, по которым могут проводиться защиты кандидатских и докторских диссертаций и присваиваться ученые звания.

Важной задачей нашей Церкви как в России, так и в Украине является выработка механизма взаимодействия епархий с существующими на их территории теологическими вузами. Требует особого внимания и вопрос увеличения эффективности взаимодействия Учебного комитета при Синоде Украинской Православной Церкви с теологическими вузами, действующими под эгидой Церкви — с тем, чтобы такие вузы обеспечивали качественное образование и должный уровень защищаемых их выпускниками квалификационных работ.

Подавляющее большинство пенитенциарных учреждений России (около 91%) имеют православные храмы или молитвенные комнаты. Похожая ситуация в Украине: здесь пастырская работа осуществляется во всех учреждениях Государственной пенитенциарной службы, а храмы или часовни имеются или строятся в 132 из 181 учреждения.

За межсоборный период было сделано немало для повышения уровня информационной работы в Церкви. В большинстве епархий, согласно решению Архиерейского Собора, назначены пресс-секретари, которые несут ответственность за взаимодействие с медийным сообществом и работают со СМИ на постоянной основе.

Синодальный информационный отдел провел выездные курсы повышения квалификации для епархий нашей Церкви на территории России и Казахстана. В них принял участие 241 человек. Этот опыт должен быть распространен на епархии Украины, Белоруссии, Молдовы, стран Балтии и Средней Азии. Подобные курсы призваны стать не просто разовым проектом, но непрерывно работающей профессиональной площадкой, так как стремительное изменение медиа-среды требует постоянного совершенствования навыков людей, ответственных за взаимодействие Церкви со СМИ.

Современные взаимоотношения Украинской Православной Церкви и властей Украины представляют собой налаженный конструктивный диалог. С 2007 года в Верховной Раде Украины действует Представительство Украинской Православной Церкви, имеющее статус синодального учреждения. Украинская Православная Церковь принимает участие в разработке проектов нормативных актов по вопросам церковно-государственных отношений.

На сегодняшний день одной из проблем, решению которых Украинская Православная Церковь уделяет особое внимание, является невозможность получения Церковью как религиозным объединением статуса юридического лица. Согласно Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», статус юридического лица могут получить религиозные общины, управления и центры, монастыри, братства, миссионерские общества, духовные учебные заведения. В то же время религиозные объединения, включающие в себя вышеуказанные организации, получить статус юридического лица не могут. Вследствие этого Украинская Православная Церковь как религиозное объединение не может выступать субъектом правоотношений в хозяйственной, социально-культурной и иных сферах, принимать участие в имущественном обороте. Украинская Православная Церковь добивается от государства пересмотра указанных положений закона.

Принятый 16 октября 2012 года Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предполагает внесение поправок в Закон «О свободе совести и религиозных организациях». Данные поправки усложняют порядок получения религиозными организациями статуса юридического лица. Также в законе предполагается введение разрешительной системы для проведения публичных религиозных мероприятий (в том числе богослужений, крестных ходов и тому подобного). Кроме того, указанный закон предоставляет целому ряду инстанций: органам прокуратуры, Министерству культуры и другим ведомствам, а также органам местного самоуправления, - право контроля над соблюдением законодательства о свободе совести. Украинская Православная Церковь поддержала обращение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к Президенту Украины с критикой упомянутого закона. Сегодня в Украине продолжается общественная дискуссия относительно этого закона.

Другой проблемой церковно-государственных отношений в Украине является возвращение церковной собственности. Украинская Православная Церковь призывает государство принять законодательные акты о таком возвращении.

Духовные учебные заведения сталкиваются с проблемой государственного лицензирования и аккредитации. Украинской Православной Церковью подготовлены предложения по разрешению проблемы, которые требуют рассмотрения и поддержки со стороны государства. Стоит также упомянуть, что религиозные организации в Украине не могут учреждать учебных заведений государственного стандарта образования — как средних, так и высших.

В последние месяцы в среде православной общественности прошло обсуждение нескольких резонансных законодательных инициатив. Принятый 2 октября 2012 года Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус» предполагает создание единой информационно-телекоммуникационной системы, которая будет содержать персональные и биометрические данные граждан Украины.

В связи с этим в адрес Украинской Православной Церкви поступают многочисленные обращения верующих с просьбой не допустить введения в действие этого закона. Обеспокоенность граждан связана с возможностью неконтролируемого вмешательства в их личную жизнь. Несмотря на то, что статья 16 указанного закона предусматривает оформление документов, удостоверяющих личность, в альтернативной форме, в нем не прописан порядок отказа от занесения персональных данных на бесконтактные электронные носители.

В связи с этим 10 октября 2012 года Блаженнейший Митрополит Владимир обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить на упомянутый закон вето.

Просьба Блаженнейшего Владыки, поддержанная многими представителями общественности, была удовлетворена, и закон по поручению Президента был скорректирован, что привело к закреплению гарантий возможности отказа от электронных документов.

Прошлый Собор выразил надежду, что штатное военное духовенство будет вводиться и в тех странах канонической ответственности Московского Патриархата, где этого института еще нет. К сожалению, особого продвижения в данном направлении пока не наблюдается. К примеру, законодательство Украины не предусматривает возможность введения в Вооруженных Силах страны института капелланства. Православное духовенство осуществляет пастырское служение в среде военнослужащих только благодаря личным отношениям с руководителями структур Вооруженных Сил Украины.

Пока ситуация с введением в армии штатного духовенства не получила своего окончательного разрешения, окормление военнослужащих на внештатной основе продолжают осуществлять в России 814 священников, в Украине — 268 священников, в Белоруссии — 77 и в Молдове — 16.

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