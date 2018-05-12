Как разбиваются кривые зеркала, или «Фамильные встречи» на Тернопольщине

Творческий диалог «Фамильные встречи» состоялся 12 августа в Збаражском замке под Тернополем. Этот миссионерский проект православного семейного журнала «Фамилия» стал прогнозируемо резонансным для Тернопольской области.

Известие о том, что в Збаражском замке под Тернополем будет проводиться православное мероприятие, всколыхнуло умы многих жителей этого региона. Смущение от неожиданности грядущего события стало причиной весьма сильных эмоций и всевозможных разговоров. Недоумевали люди разные, и по разным причинам.

Отношение, мягко говоря, настороженное

Это и понятно: Тернопольская область – регион отнюдь не православный. В самом Тернополе действует лишь один храм Украинской Православной Церкви – кафедральный собор во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. При этом других т.н. сакральных сооружений в городе около 70-ти!

На всю Тернопольскую и Кременецкую епархию, по данным официального сайта Московского Патриархата, приходится 125 приходов и 112 священнослужителей УПЦ. А проживает в области свыше миллиона человек (2,3% населения Украины).

Слава Богу, на территории епархии находится Свято-Успенская Почаевская Лавра, благодатно питающая миллионы паломников и духовно поддерживающая православных жителей региона. Но где Почаевская Лавра, а где Збараж! В районном центре два храма – униатов и раскольников. И к Украинской Православной Церкви отношение, мягко говоря, настороженное.

Раньше такого не было

Но Збаpаж – город казацкой доблести, известный в истории Украины со времен освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. Пять раз войска Богдана Xмельницкого были в Збаpаже.

В 1649 году казацкое войcко вместе с татаpами закpыло в Збаpажcком замке как в ловушке польcько-шляxетcкое войско Яpемы Вишневецкого. Осада продолжалась 7 дней. Под стенами Збаражского замка погиб Корсунский наказной полковник С. Мрозовицкий (Н. Морозенко), был тяжело ранен Иван Богун. А в 1707 г. здесь побывал Петр I.

И православный семейный журнал «Фамилия» задумал провести в Збаражском замке 12 августа миссионерско-просветительское мероприятие – творческий диалог «Фамильные встречи». На смелый проект редакцию журнала благословили руководитель Синодального молодежного отдела УПЦепископ Обуховский Иона (Черепанов) и правящий митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Народ напрягся. Униаты и раскольники удивлялись: что этим «москалям» здесь надо? Такое на «их территории» происходит впервые. А православных настолько смутила перспектива посещения замка, что стали распускаться слухи: место это, мол, нечистое, и всякое там бывает, и даже сатанисты в том замке собираются.

Вопреки дождю и страхам

Но Господь управил. И «Фамильные встречи» в Збаражском замке прошли во Славу Божию и к духовной пользе многих и многих.

К организаторам мероприятия и его участникам в Збаражском замке отнеслись учтиво и предупредительно. Живописность исторического места сочетает в себе хороший сервис и профессионализм сотрудников Национального заповедника «Замки Тернопольщины». За что всем сердечное спасибо!

И хотя воскресенье 12 августа выдалось сильно дождливым, органный зал Збаражского замка оказался заполненным до предела. Более 100 православных из Тернополя, районных центров и сел области смогли приехать на «Фамильные встречи» с семейным журналом. Оказалось, что многие из них побывали в Збаражском замке впервые, и экскурсия по окончании творческого диалога вызвала живой интерес собравшихся.

Пришли на встречу и жители Збаража – греко-католики. Тема творческого диалога была объявлена заранее: смысл семьи – научиться любить.

Чтобы вместе искать ответы на сложные вопросы

«То, что нужно объяснять – объяснять не надо, и если сегодня поднимается вопрос, что семью нужно спасать – это страшно», – таков был основной тезис выступления на «Фамильных встречах» главного редактора всеукраинской православной газеты «Одигитрия»протоиерея Константина Иванченко.

«Семья есть той территорией, на которой каждый из нас получает от Бога шанс построить свой рай», – подбодрил собравшихся отец троих детей, кандидат филологических наук и богословия, преподаватель Киевской духовной академии, протоиерей Олег Кожушный.

«Нужно бороться за свои семьи и понимать, что это тот наивысший подвиг, который может сделать семейный человек – вопреки всему сохранить семью», – отметила главный редактор православного семейного журнала «Фамилия»Наталия Горошкова.

Именно для того, чтобы вместе искать ответы на сложные вопросы, которые ставит перед православными семьями реальность нашего мира, и создан журнал «Фамилия». А чтобы общение читателей с авторами издания вывести за рамки его страниц, сделать более живым и полным, и проводятся творческие диалоги «Фамильные встречи».

Эту составляющую миссионерско-просветительской деятельности журнала «Фамилия» особо подчеркнул клирик тернопольского кафедрального собора св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Андрей Кинашевский.

Возможность высказаться, быть услышанным и получить в ответ доброе и умное слово – это и составляет главный смысл человеческого общения. В Збаражском замке эффективность диалога была ограничена лишь длиной шнура микрофона. (Вывод: микрофоны нужно возить с собой).

Возможность православным собраться вместе

Ведь всего во второй раз журнал «Фамилия» провел творческий диалог «Фамильные встречи» - до Збаражского замка был Дом-музей А.П. Чехова в Ялте, где 15 июля, в день памяти писателя, обсуждалась тема любви и жертвенности в православной семье.

В Тернопольской епархии диалог о проблемах семьи тоже оказался актуальным и значимым. Однако сложилось впечатление, что для участников «Фамильных встреч» в Збаражском замке не менее важным оказался сам факт проведения мероприятия, возможность православным собраться вместе за пределами храма. Особая приподнятость настроения, внимательный интерес, желание включится в диалог, множество слов благодарности и очередь за журналами, где главный редактор оставляла автограф «С любовью, ваша Наталия Горошкова». Достаточно взглянуть на фото и видео с мероприятия, чтобы почувствовать: это было по-настоящему, по-божески, это нужно всем.

«Вы разбиваете кривые зеркала», – сказал после мероприятия его модератор, популярный радиоведущий православных программ, руководитель и дирижер Государственного эстрадно-симфонического оркестра, регент хора Ионинского монастыря, протодиакон Николай Лысенко.

А митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий благословил на проведение в обозримом будущем «Фамильных встреч» для студентов Почаевской семинарии и Регентского училища. Так что, даст Бог, творческий диалог о понимании и воплощении любви, обретении смысла семьи, построении гармоничных отношений, воспитании детей, о связи человека с другими людьми и Богом вновь состоится на Тернопольской земле.

Марина Богданова

Фото: Евгений Сажко