О храмовых праздниках, жирафах и карьерном росте

Начался первый месяц лета с целой чередой престольных праздников во многих храмах Украины – Троица, свв. Константина и Елены, Всех святых…

О храмовых праздниках, о служении Богу и призвании – рассказывает протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храмов в честь святителя Луки и преподобного Агапита Печерского.

Приходите на храмовые праздники всюду, где только знаете

«Престольный праздник – это, по сути, малая Пасха. Не согрешая можно христосоваться в этот день и кричать друг другу «Христос Воскресе!», потому что храмовый праздник – это, фактически, пасхальное богослужение.

Приходите на храмовые праздники всюду, где только знаете. В особенности ходите в маленькие храмы, только-только начинающие вырастать из земли, где помещаются 30-40 молящихся, где священник воздыхает о том, «как жить будем», как храм украсить… Вот туда нужно ходить! А на престольный праздник – тем более.

У нас сегодня много храмов, и они должны быть битком набиты. Храмов должно быть больше, чем сегодня есть – может быть, в два или в три раза.

Если бы все крещенные люди приходили каждое воскресенье на Божественную Литургию, нам пришлось бы в ближайшее время утроить количество храмов, потому что те, что есть, не вместили бы всех крещенных.

И наша задача – привести этих крещенных людей. Тех людей, которые имя носят, будто они живы, а, на самом деле, они не живут – они из Лозы сок не пьют.

…И большой жираф, и маленький хомячок

Храмы должны быть наполнены людьми. Как в Ноевом ковчеге – там должен быть и большой жираф, и маленький хомячок. И должно быть им хорошо, потому что они вместе спасаются там от потопа – и хоть и тесно, но благодатно!

И здесь в храме мы уже в раю, в принципе. Пребывание в храме, на службе – это есть райское состояние человека. Это то чудо, когда Адам был в раю, и в Адаме был рай. И пребывая в храме, нужно стремиться, чтобы и храм был внутри нас. Ведь наша задача – это созидание внутреннего храма».

Хирург, архиепископ и отец четверых детей

Достойный пример подобного созидания подают нам святые. В особенности, те из них, кого мы можем назвать нашими современниками. Ведь и им были знакомы мирские искушения, и они искали, как в своей жизни соединить служение Богу, реализацию талантов, семейные обязательства и служение людям.

Удивительным образом все это удавалось сочетать в своей жизни святителю Луке Крымскому. Известный хирург, профессор медицины, отец четверых детей, архиепископ, талантливый проповедник, исповедник веры, даже проведя 11 лет в ссылке, не переставал молиться и лечить.

«Владыке удавалось сочетать служение Богу – труд проповедника и высшего иерарха – с трудом хирурга, – считает прот. Андрей Ткачев. – И в том, и в другом деле он был в высшей степени специалистом.

Это прекрасный урок из жизни святителя для сегодняшнего человека. Потому что есть люди, которые думают, будто жизнь в вере не предполагает роста в мастерстве, гражданской профессии, будто бы жизнь в вере не предполагает необходимости получать светское образование… Многие даже чуждаются его, а иногда и бросают, приходя к вере. Но на примере свт. Луки мы видим, что высочайшее мастерство и глубочайшее проникновение во врачебную науку не мешает даже епископскому служению.

Христианин должен стать мастером в своей профессии

Христианин должен быть хорошим мастером своего дела. Если христианин занимается, скажем, строительством – он должен быть хорошим строителем. Если он занимается педагогикой, он должен быть хорошим педагогом, если шьет костюмы – хорошим портным.

Чем бы ни занимался христианин, он служит Богу – в том числе, и через труды, которыми занимается. И ему не запрещается качественный или даже карьерный рост – ведь чем лучше он делает свою работу, тем лучше он, в том числе, служит Богу.

Этот пример мне кажется очень важным. Нельзя разделить служение Богу только на храмовую молитву, а всю остальную мирскую жизнь отдать на откуп мирскому, – нет, в миру мы тоже служим Богу. И теми трудами, которые на нас возложены, – в особенности».

Протоиерей Андрей Ткачев, "Православие в Украине"