Православие на Кавказе, или почему Господь любит Грузию

Есть на черноморском побережье Кавказа страна, самобытность и неповторимый колорит которой уже три тысячи лет восхищает всех, кто хотя бы однажды в ней побывал. Джорджия (Georgia) – как называют сегодня свою страну грузины, одно из древнейших христианских государств, без которого невозможно представить всей полноты Православия.

Увидеть красоту Грузии, познакомиться с ее древнейшей историей, культурой и оценить грузинское гостеприимство редактору «УНИАН-Религии» помог украинский туроператор «Пан Укрейн».

Горная Аджария

РЕКА ВРЕМЕНИ

По одной из легенд, когда Бог раздавал народам земли, грузины были очень заняты - они пили и веселились, поэтому остались без ничего. Но Господь очень любил этот народ и простил грузинам их тягу к кутежу. Когда они с большим опозданием все же явились к Богу, неожиданно получили землю, которую он приберёг для себя.

Древняя церковь на горной реке. Здесь были найдены кувшины с вином. Находка датируется XII в.

Господь любит Грузию, наверное, поэтому часто посылал ей испытания. За последние три тысячи лет чреда бед для народа, населяющего этот небольшой кусочек земли, прекращалась лишь на короткое время. Территориальная близость исламского мира сделала Грузию одним из важнейших форпостов Православия. Во все времена захватчики стремились искоренить здесь христианство. Но грузинский народ всегда был верным Христу, ревностно отстаивал святую веру и боролся за свою родину.

Открытка в батумском музее религии.

Сегодня одна треть бывших грузинских земель - в сравнении с территорией современной Грузии - находится в Турции. В 1921 году по Карсскиому договору Турции были отданы древнейшие регионы бывшее княжество грузинских Багратионов - Тао и Кларджети, а часть грузинских провинций включили в состав соседних государств. Исторические грузинские земли Юго-Западной Грузии вместе с грузинским населением отошли Турции.

Быт грузинской семьи.

Говорят, эта граница была проведена в один день. Все произошло мгновенно, люди не успели перейти к родственникам. Всем, кто оказался на территории Турции, было приказано принять ислам. Для этого надо было в присутствии свидетелей прочитать первую суру Корана. Те, кто не подчинился законам шариата, были жестоко убиты: людям отрезали головы или вырывали сердца. Грузины знали, что идут на верную смерть, но осеняли себя крестным знамением, и, в последний раз обняв семью, читали Отче наш.

Фото разрушенных грузинских храмов на турецкой территории.

Грузинский народ имеет колоссальное число мучеников за Христа. История помнит, как однажды сразу сто тысяч человек приняли мученическую смерть. Это произошло в Тбилиси в 1227 году. Армия правителя Хорезма завоевала город. Султан Джалал-эд-Дина приказал сбросить купол Сионского храма, а все иконы сложить на Метехском мосту. Всем жителям Тбилиси приказали пройти ногами по иконам – по ликам Богородицы и святых.

Заброшенный православный храм на турецкой территории.

Жители города отказались осквернять иконы, вместо этого стали им поклоняться. Сто тысяч грузин пожертвовали жизнью ради своей веры. Их обезглавили и сбросили в реку. Стойкость в вере, мужество грузинского народа и их особый подвиг не забыт. День памяти 100 тысяч мучеников в месяцеслове Грузинской Православной Церкви 13 ноября.

Сто тысяч Тбилисских Мучеников.

Грузины часто говорят "ара" (нет) - и по делу, и так, к слову. Конечно, это лишь мое предположение, но может это генетическая память, и они отрицают все на подсознательном уровне. Может потому, что их дедам-прадедам часто приходилось говорить "нет" мусульманам, которые в разное время завоевывали Грузию.

По сей день грузины не могут просить Сталину циничной границы между Грузией и Азербайджаном, проведенной непосредственно по территории Давидо-Гареджийской лавры - одной из самых почитаемых народом обителей. Храмы Ошки, Хахули, Тбети, Хандзта, Ишхани, Бана, Пархали - лишь часть духовного наследия отнятого у Грузии.

Современный Батуми.

Как при этом грузинскому народу удалось сохранить такую открытость, искреннюю любовь к людям и свою культуру, остается лишь удивляться.

Для того, чтобы общаться с родственниками, которые оказались на турецкой территории, грузины громко пели. В ветреную погоду пение хорошо было слышно в соседнем селе, на территории Турции. Так грузины сообщали, например, что скоро у них в роду будет свадьба, или оповещали о смерти близких. Когда родных провожали в последний путь, гроб приносили к советско-турецкой границе, чтобы родня могла собраться и оплакать умершего.

ГРУЗИНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

В Грузии к Патриарху-Католикосу Всея Грузии Илье II относятся с особым уважением, здесь он непререкаемый авторитет. В этом году ему исполнилось 79 лет. Католикос – в переводе с греческого «всеобщий», то есть юрисдикция Грузинской Церкви распространяется на всех грузин, вне зависимости от их места проживания.

Илья II в Киево-Печерской лавре по случаю Дня Крещения Руси, июль 2011 г.

А еще Патриарх Илья - крестный отец для десятков тысяч грузинских ребятишек. Говорят, таким образом патриарх поднимал в Грузии рождаемость. Какое-то время каждого третьего ребенка, родившегося в семье, он крестил лично. Конечно, если на то было желание родителей. Желающих духовно породниться с патриархом оказалось немало, и теперь, говорят, он крестит каждого четвертого ребенка в семье.

Сегодня в Грузии проживают около 4,5 млн. человек. Как правило, литургия в храмах ведется на грузинском языке.

Государственные органы Грузии признают венчанный брак, а в школах и вузах преподают основы православной веры. Грузинская Церковь освобождена от уплаты налогов. А все великие православные праздники признаны в Грузии государственными и обычно считаются выходными.

Детская люлька - главная семейная реликвия, ее вырезает из дерева глава семьи. Люльку передают из поколения в поколение.

В Грузии очень много мужчин носят имя Георгий - в честь Георгия Победоносца - двоюродного брата святой Нины. Георгией (Джорджией) - в честь святого великомученика Георгия Победоносца - грузины называют и свою страну.

АПОСТОЛЬСКИЙ ЖРЕБИЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В апостольские времена на территории современной Грузии существовали два государства: восточногрузинское Картли (Иверия) и западногрузинское Эгриси (Колхида).

Древняя Грузия - апостольский жребий Божией Матери. Согласно церковному Преданию, после Вознесения Господа апостолы собрались в Сионской горнице и бросали жребий, в какую страну идти каждому из них. Пресвятой Богородице выпал жребий идти в Иверию. Однако Господь знал, что близится ее Успение, и попросил остаться в Иерусалиме. В Грузию отправился апостол Андрей Первозванный.



В Западной Грузии вместе с апостолом Андреем христианство проповедовал апостол Симон Кананит.

Памятник святым апостолам Андрею и Матате в Батуми.

На юго-западе Грузии к ним присоединился апостол Матата - именно так в Грузии называют этого апостола (по некоторым сведениям это апостол Матфей). Достоверно известно, что он похоронен в крепости Гонио, неподалеку от центра Батуми. Но где именно находится могила этого святого апостола, неизвестно.

На Востоке Грузии проповедовали святые апостолы Варфоломей и Фаддей.

Современное искусство в музее Религии. Батуми.

Проповеди святых апостолов легли зерном в благодатный грунт, в Грузии сразу же появились первые христианские церкви. Но само Крещение Грузии состоялось в IV веке благодаря проповедям святой равноапостольной Нины - просветительницы Грузии. Как сообщает традиция, святая Нина - двоюродная сестра святого великомученика Георгия, прибыла из Иерусалима, исполняя волю Пресвятой Богородицы.

Нина узнала о том, что во Мцхете находится Хитон Господа. Она пожелала найти гробницу Сидонии, чтобы поклониться Ризе Христа и посвятить себя проповеди Евангелия жителям Грузии. На апостольский подвиг Нину благословил сам Господь, а Божия Матерь чудесным образом вручила ей крест из виноградной лозы.

Изображение святой Нино на шкуре медведя. Музей религии в Батуми.

Получив крест от самой Богородицы, Святая Нина обвила его своими волосами в знак того, что отрекается от себя и посвящает свою жизнь служению Богу.

В 326 году равноапостольный император Константин прислал в дар Грузии часть древа Животворящего Креста Господня, один из гвоздей, мощи святых, книги и священные облачения и все, что необходимо для Литургии.

В том же году христианство в Грузии было провозглашено государственной религией.

Символическая могила апостола Мататы (Матфея) в крепости Гонио.

Грузинским Иорданом стали воды Арагвы, где крестился царь Мириан и его народ.

С тех пор грузины стали верными последователями Христа. Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский констатировал, что «иверы есть христиане, и правила веры соблюдают лучше, чем все, кого мы знаем».

В Тбилиси Сионском кафедральном соборе в честь Успения Божией Матери находится величайшая святыня Грузии - Крест святой Нины из ветвей виноградной лозы, обвитый ее волосами.

Батумский ботанический сад. Из ствола упавшего дерева выросли 12 ветвей. Их называют "12 апостолов Христа".

ХИТОН ХРИСТА

Грузия богата на подарки от Господа. Раньше Мцхети называли «вторым Иерусалимом», потому что по воле Божией там хранится величайшая христианская святыня - Хитон Иисуса Христа.

По преданию, Хитон соткала сама Богородица. В Евангелии говорится о том, как кровоточивая женщина, подойдя в толпе к Спасителю, тайно прикоснулась к Его Хитону, и имея великую веру в Господа, мгновенно исцелилась от недуга (Лк. 8, 43-48). В этом Хитоне Господь прошел свой крестный путь к Голгофе, где был распят.

Древнейший православный собор Светицховели в Мцхете, под спудом которого по преданию находится Хитон Христа.

...Мцхетская иудейка Сидония никогда не видела Спасителя, но верила в Него как в Мессию. Она просила брата, который вместе с паломниками отправлялся в Иерусалим, привезти ей любую вещь, принадлежащую Христу. Брат Сидонии - Элиоз располагал средствами и ему удалось выкупить Ризу Христа у одного из воинов, который, исполняя ветхозаветное пророчество, метал об одежде Господа жребий.

«Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий»(Ин.19:23-24; Пс.21:19).

По некоторым сведениям Элиоз стал свидетелем распятия Христа.

В одном из древних грузинских храмов.

Когда Сидония получила Хитон, то крепко прижала его к груди. Она представила крестные страдания Спасителя, и, ощутив великую благодать, исходящую от Хитона Господня, тут же скончалась. Люди не смогли высвободить Хитон из рук женщины – так крепко она его держала. Благочестивую горожанку похоронили вместе со святыней. Сидония стала первой грузинской святой.

Очень скоро на ее могиле выросло дерево, на котором жили необыкновенные птицы, а вокруг него происходили чудеса. С приходом христианства в Грузию над могилой святой Сидонии был воздвигнут храм и по примеру кувуклии над гробом Господним в Иерусалиме, внутри собора над Хитоном Господним была построена часовня.

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В конце первого тысячелетия мир узнал о великих Афонских святых: Иоанне, Гаврииле, Евфимии и Георгии Святогорцах.

Преподобный Иоанн, в миру - Тао-Кларджетский князь, построил Иверскую обитель и собрал грузинских монахов, подвизавшихся на Святой Горе.

Иверская икона Божией Матери, Афон.

Однажды монахи увидели сияние в морских водах. Свет исходил от иконы, стоявшей на волнах. Монахи отправились иконе вплавь, но икона не давалась в руки. Тогда Богородица явивилась преподобному Иоанну и сказала, что лишь монах-отшельник Гавриил может получить эту икону .

На глазах у братии Гавриил, как святой Петр, прошел к иконе по воде, поднял ее и принес на берег. Икону перенесли в собор и поставили в алтаре. Но сколько раз ее туда не заносили - каждый раз образ оказывался висящим над вратами обители.

Иверский монастырь, Афон.



Монахи поняли, что так угодно Игумени Святой Горы, и икону оставили там, где захотела Божия Матерь, и назвали Вратарницей. По преданию, пока икона находится в Иверском монастыре, никакое зло не одолеет его. Но однажды икона исчезнет, тогда монахи должны покинуть Афон.

После смерти Иоанна его сын Евфимий получил в наследство сан игумена и Иверский монастырь. Богородица явилась ему в видении и велела перевести Евангелие на грузинский язык, благословляя на труд она коснулась жезлом его уст. Перевод Святого Письма на грузинский язык окончил третий игумен Иверской обители - преподобный Георгий.

Иконы в музее религии Батуми.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Золотым веком для Грузии стало царствование правнучки Давида - святой царицы Тамары (1184–1213). Ей удалось расширить границы государства от Черного до Каспийского моря и сделать его самым могущественным христианским царством в Восточном Средиземноморье. В Грузии множество церквей в честь царицы Тамары.

Пережив множество набегов и переделов территорий, в 1801 году Грузия была присоединена к России. Грузинская Церковь вошла в состав Русской Православной Церкви на правах экзархата.

Но православные грузины поддерживали свое духовенство в стремлении к автокефалии. Они помнили, что их епископы Стратофил Пицундский (Бичвинтский) и Домнос Трапезундский принимали участие еще в I Вселенском Соборе, и упоминаются в соответствующих актах.

Царица Тамара. Музей религии.

После февральской революции 1917 года в России Грузинская Православная Церковь провозгласила автокефалию. Русская Церковь не признала такое положение дел и прекратила молитвенное общение с грузинским духовенством. Но в 1943 году при патриархе Сергии (Страгородском) и католикосе-патриархе Каллистрате (Цинцадзе) признание Грузинской Церкви было возвращено. Вселенский Патриархат признал автокефалию Грузинской Церкви в 1990 году.

Говоря об общем современном духовном наследии, следует сказать об Антоне Абашидзе. Вспоминая имя этого святого, обычно уточняют, что он был учителем самого Иосифа Джугашвили (Сталина), когда тот был учащимся тифлисской семинарии.

В июне прошлого года решением Священного Синода УПЦ Антон Абашидзе был канонизирован как местночтимый святой. 22 апреля этого года митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил чин причисления схиархиепископа Антония к лику местночтимых святых Киевской епархии .

Князь Давид Ильич Абашидзе родился в 1867 году в родительском имении в Грузии. В 24 года молодой князь поступил в киевскую духовную академию. Он отказался от наследства отца и еще на первом курсе принял постриг в монахи под именем Димитрий - в честь святителя Димитрия Ростовского.

После окончания академии получил направление в тифлисскую духовную семинарию, среди учащихся которой был Иосиф Джугашвили. По рассказам монахини Сергии (Клименко, 1901-1994): «…когда Сталина за «проказы» сажали в карцер на хлеб и воду, он (отец Димитрий) его жалел и посылал ему покушать…»

Именно это знакомство спасло будущего святого от репрессий 30-х годов.

Но это было не единственное его знакомство с высокопоставленными чинами. Рассказывают, что для хиротонии Давида Абашидзе во епископа император Николай II подарил владыке архиерейское облачение с мантией.

Будучи архиепископом Таврическим в феврале 1917 года Абашидзе был первым в списке кандидатов на титул российского патриарха, но он был грузин, и избрать его не рискнули. В годы Гражданской войны он помогал Деникину и Врангелю, думая что спасает таким образом единство с Русским Православием, к которому призывал.

В 1928 году владыка раздал все своё имущество и принял великую схиму под именем Антоний. В 1931 году Киево-Печерскую лавру закрыли. А через два года схиархиепископа Антония арестовали. В 1938 Сталин узнал, что владыка Димитрий отбывает срок «за антисоветскую пропаганду», и приказал его отпустить. После тюрем схиархиепископ тайно исполнял богослужения на частных квартирах. Его называли духовным пастырем катакомбной церкви. В 1937-41 годах он был единственным схиархиепископом в Киеве.

В сентябре 1941 года немцы, захватив Киев, открыли лавру. Владыка Антоний переселился в монастырь. Говорят, чувствуя приближение смерти, старец взывал к святителю Николаю и ко всем святым, прося о помощи на мытарствах. Скончался он в декабре 1942 года и был похоронен в лавре, за алтарём Кресто-Воздвиженской церкви. Сегодня его нетленные мощи открыты для поклонения в Киево-Печерской Лавре.

В Грузии сохранились дугообразные каменные мосты, построенные еще в XII - XIII вв.

Анна Горпинченко, УНИАН

Киев-Батуми-Киев

Фото автора и из свободных источников.

"УНИАН-Религии" благодарит туроператора «Пан Укрейн».за предоставленную поездку.