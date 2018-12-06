У Києві біля Афганського храму відкрили Стіну пам’яті та скорботи з іменами ветеранів-афганців, які загинули на Сході України

У Києві, на подвір’ї Свято-Воскресенського храму пам’яті загиблим та ветеранам Афганістану, 5 грудня відкрили Стіну пам’яті та скорботи з іменами ветеранів-афганців, які загинули під час бойових дій на Сході України.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, на Стіні увічнені імена 18 воїнів-афганців і 2 воїнів-інтернаціоналістів.

Молебень та освячення Стіни пам’яті та скорботи очолив голова Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Августин (Маркевич).

«Хоч скорботна хвилина, але це той випадок, коли присутня і радість. Ці воїни мужні, на тому світі мають втіху. Напевно вони кажуть Богові: «Господи, а ми ще ж пожили після Афгану…», на відміну від друзів, які там залишилися. Ніхто не думав, що після тих випробовувань, які вони пройшли в Афганістані, доведеться знову брати до рук зброю і виконувати свій військовий обов’язок, вже патріотичний, не просто громадянський. Нехай ці порожні місця не поповнюються новими нашими героями! Дай Боже, щоб на цьому все закінчилося. Кожен меморіал, кожне місце пам’яті загиблим – це святе, але коли поєднується з храмовим комплексом - дуже добре, тому що можна не просто підійти, вшанувати, а й помолитися. Царство Небесне всім героям!», - сказав митрополит Августин.

Владика Августин звернув увагу, до чого має спонукати відкриття пам’ятної стіни усіх, хто її побачить.

«Нехай це буде приводом подумати про свою Батьківщину, про своє місце в житті, державі, суспільстві. А владі - мудрості, розуму, щоб все це скоріше закінчилося, як страшний сон», - підкреслив владика Августин.

У свою чергу, голова української Спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький розповів, що на відкриття Стіни приїхали ветерани з усіх куточків України.

«Нам, ветеранам Афганської війни, нажаль доводиться приймати участь вже у другій неоголошеній війні. Але ми завжди були синами свого народу, своєї держави, і сьогодні ми відкриваємо Стіну скорботи за нашими загиблими побратимами на Сході України. Я щиро дякую ветеранам Афганської війни, які приїхали сюди з усієї України, щоб вклонитися пам’яті воїнів. У цей момент Україні хочеться побажати миру», - сказав він.

Настоятель Свято-Воскресенського храму пам’яті загиблим та ветеранам Афганістану, перший проректор Київської Духовної Академії протоієрей Сергій Ющик розповів про воїнів, пам`ять яких увічнена на Стіні.

«На Стіні пам’яті та скорботи є таблиці з іменами воїнів-афганців, які загинули на Сході України. На двадцяти таблицях зазначені їхні імена та інформація де саме вони служили. Серед них – вісімнадцять воїнів-ветеранів Афганістану та двоє воїнів-інтернаціоналістів», - розповів отець Сергій.

Він також повідомив, що на освячення Стіни пам’яті прибули столичні священики, священики військового відділу, капелани та священики-ветерани Афганської війни.

Настоятель храму нагадав, що 15 лютого наступного року, у день свята Стрітення Господнього, відзначатиметься 30-річчя виведення військ з Афганістану.

Після освячення Стіни пам’яті та скорботи побратими та рідні загиблих поклали квіти. Біля пам`ятника воїнам-афганцям була звершена літія.

Центр інформації УПЦ.