Питання життя: Єремченко Олег потребує допомоги – «Надіюсь і вірю»

Від вересня 2016 року Олег Єремченко бореться за життя.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», до хвороби хлопчик відвідував кілька секцій, цікавився математикою і конструкторами. Футбол, мотузковий парк, музика - все це все залишилося позаду в житті Олега. Захворів хлопчик несподівано. Підступна пухлина вразила праву скроневу частку мозку. Далі все закрутилося, як у страшному сні: обстеження, консультації, операції, хіміотерапії, променева терапія...

У липні Олегу виповнилося десять років. Хлопчик вже двічі отримував необхідний для лікування препарат «Глівек», завдяки допомозі небайдужих людей, за що дуже вдячні його батьки.

Результати останнього МРТ, якого в жовтні з нетерпінням чекали всі: і мама з Олегом, і лікарі та волонтери - дуже обнадійливі. Пухлина закапсулювалася, не дає зростання і не накопичує контраст. І хлопчик змінився: він додав у вазі, став краще виглядати, продовжує навчання в школі - він знаходиться на індивідуальному навчанні.

Лікарі продовжили прийом препарату «Глівек», 2 упаковки «Глівек» на загальну суму 18 878,50 грн. Заощадження цієї сім'ї вичерпані лікуванням Олега, а відкласти покупку дорогого препарату не можна. Мама Олега нині перебуває у декретній відпустці за доглядом за молодшим сином. Вона змушена звернутися з проханням про допомогу для свого сина до всіх небайдужих людей.

Про те, як і чим допомогти Олегу Єремченко – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».