4-річному Леву Бєлякову необхідна допомога, щоб провести хіміотерапію – «Надіюсь і вірю»

4-річний Лев Бєляков захворів у березні цього року.

Як повідомляли «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», у нього боліли суглоби, часто траплялися простудні захворювання, що супроводжуються високою температурою. Дитину перестали цікавити іграшки та розваги. Батьки звернулися в лікарню. Сильним ударом для них стала звістка про діагноз дитини - у нього діагностовано гострий лімфобластний лейкоз.

Хлопчик продовжує лікування. Позаду численні «хімії», високодозова хіміотерапія, яку малюк проходив в «Охмадиті». У нього падають показники крові, знижується імунітет. Але лікування необхідно продовжувати.

Найближчим часом йому потрібно заступати на чергову «хімію», для проходження якої необхідний препарат «Ендоксан» 1000 мл 1 флакон вартістю 750,43 грн.

Хлопчик із багатодітної сім'ї. Крім Льва, батьки виховують ще трьох дітей. Їм не під силу самостійно впоратися з усіма витратами, пов'язаними з лікуванням сина. Щоб врятувати дитину, батьки змушені звертатися з проханням про допомогу до всіх небайдужих людей.

Раніше хлопчик вже отримував необхідні для лікування препарати, за що дуже вдячні його рідні.

Про те, як і чим допомогти Льву Бєлякову – читайте на сайті «Надіюсь і вірю».