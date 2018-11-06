5-річній Аміні Кулишовій необхідна допомога в боротьбі з пухлиною головного мозку

5-річна Аміна Кулішова продовжує лікування у відділенні онкогематології СОДКЛ.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», маля вже рік бореться зі злоякісною пухлиною головного мозку, яка тисне на очні нерви, і дівчинка стрімко втрачає зір.

Аміна дуже любить гостей, великі компанії, із задоволенням фотографується, а також бере активну участь у всіх лікарняних заходах.

Раніше завдяки підтримці небайдужих людей, Аміна кілька разів отримувала необхідні для лікування медикаменти.

Для подальшого лікування Аміні необхідний препарат хіміотерапії «Вінкристин» в кількості 10 флаконів на загальну суму 2 851,20 грн. Сума велика для мами Аміни, яка одна виховує дівчинку і яка, попри все, бореться за її життя та здоров'я.

Про те, як і чим допомогти Аміні Кулишовій – читайте на сайті «Надіюсь і вірю».