Чому вчить вірних Митрополит Онуфрій: вислови про щастя, любов та силу молитви

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій 5 листопада відзначає день народження.

Проект «УНІАН-Релігії» зібрав вислови Митрополита Онуфрія про Церкву, віру, щастя, любов та силу молитви з проповідей, які були опубліковані у відкритих джерелах.

ЦЕРКВА

«Церква виконує свою місію, вона веде людину до Бога. Вона нагадує людям, що ми всі є творіння Божі, що нас Бог закликає любити один одного, терпіти один одного і допомагати один одному. Ця Церква буде до кінця світу. Я знаю, що так буде! Тому що Господь сказав, що врата аду не одоліють цієї Церкви».

«Використання Церкви заради задоволення власних корисливих цілей є справжнім цинізмом. Ні до чого хорошого це не приводить».

«Церква «моя» не буває. Її створив Сам Господь, і вона є Його Тілом. Христос – Глава Церкви, а ми – всього лише її частини. Жодна людина не може замінити Бога. Тому нам усім треба запам’ятати просту істину: в Церкву можна ввійти, з неї можна вийти, але створити – неможливо, інакше це вже буде інша церква, не Христова. Якщо хтось хоче жити добре й отримати Боже благословення, то треба не Церкву розривати, а самому приліпитися до Церкви через гарячу віру та благочестиве життя».

«Церква не є політичною організацією, яка сьогодні одного любить, а другого ненавидить, а завтра буде навпаки. Церква всіх любить усіх».

«Ми - самостійна Церква й ті всі атрибути незалежності, які необхідні нам сьогодні для служіння Богові й народу, ми маємо».

ЛЮБОВ

«Любов - це потреба людини творити добро, не чекаючи нічого взамін».

«Ми повинні любити своїх неприятелів — тоді ми будемо дітьми Божими, і благодать Божа буде спочивати на нас і буде зміцнювати нас у цьому земному житті, а у віці майбутньому ми сподобимося вічного життя».

«Коли ми говоримо про Бога, але не виконуємо Його Заповідей, то не можемо Бога полюбити по-справжньому. Коли людина починає робити те, що їй каже Бог, виконувати Його волю, то пізнає, що Бог дійсно є Любов, що Бог є Добро, Бог є Милосердя, Бог є Життя. Коли людина це пізнає, то в людині возгоряється відповідна любов до Бога».

СИЛА МОЛИТВИ

«Якщо молитва наповнена розумінням того, що ми знаходимося перед лицем Божим, що Бог є все, а ми ніщо, що ми живемо дарами Божими, тоді наша душа жива. Але якщо молитва холодна, похмура, глуха, коли ми не розуміємо, що говоримо, то це свідчить про те, що розум наш хворий або при смерті, або помер».

«Якщо ми будемо змушувати себе молитися, то обов’язково Господь прийде до нас, торкнеться нашого розуму, – і він одужає. Це може статися миттєво, Господь торкнувся – і людина ожила…».

«Звичайно, смиренний не просить у Бога дурниць, як ми іноді просимо — того, що нам шкідливо, не корисно. Він просить тільки того, що корисно для спасіння в житті вічному і того, що сприяє цьому спасінню».

«Коли Бог закликає, я повинен усе залишити і приділити Йому хоча б трохи часу: на 15-20 хвилин встати на молитву. І та людина, яка себе примушує, – здобуває Царство Небесне».

ВІРА

«Бог кожній людині дав віру. Віра – це властивість нашого єства. Частина людей живе вірою в Бога, інші вірять в себе, є ті, хто живе вірою в якісь предмети чи явища. Вірою живуть усі – правильною чи неправильною».

«Коли людина живе певний час по Євангелію, то її віра поступово перетворюється в знання. Людина починає не тільки вірити в Бога, вона починає знати Бога».

«Більшість людей вірить у те, що Бог є. Цього для спасіння замало. Потрібно не просто визнавати Господа, а й цілком довіряти Йому та виконувати Його волю. Від почутих слів з’являється віра розуму. А віра серця народжується від виконання Божественних законів».

ЩАСТЯ

«Справжнє щастя може бути лише в того, хто пов’язує себе узами священних заповідей Божих. Таке щастя радує людину, і цю радість відняти у неї неможливо».

«Щастя не в багатстві, а в житті людини з Богом, в тому, наскільки людина примирилася з Богом».

«Щастя людини залежить не від достатку, а від того, наскільки людина близька до Бога. А в храмі людина звертається до Бога і наближається до свого Творця…».

Фото Центру інформації УПЦ.