У Києво-Печерській лаврі збирають подарунки для дітей-сиріт до дня святого Миколая

До Дня святого Миколая у Києво-Печерській лаврі проводять благодійну акцію зі збору подарунків для дітей.

Як повідомили в Києво-Печерській лаврі, подарунки до дня святого Миколая та Різдва Христового: солодощі, іграшки, канцелярські товари, одяг і взуття, браття передадуть дітям-сиротам, які перебувають у дитячих установах, дітям із багатодітних сімей, дітям з обмеженими фізичними можливостями.

Передати подарунки дітям можна в Києво-Печерській лаврі, корпус № 65.