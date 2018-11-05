У Києво-Печерській лаврі збирають подарунки для дітей-сиріт до дня святого Миколая
15:51, 05 листопада 2018Православ`я
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До Дня святого Миколая у Києво-Печерській лаврі проводять благодійну акцію зі збору подарунків для дітей.
Як повідомили в Києво-Печерській лаврі, подарунки до дня святого Миколая та Різдва Христового: солодощі, іграшки, канцелярські товари, одяг і взуття, браття передадуть дітям-сиротам, які перебувають у дитячих установах, дітям із багатодітних сімей, дітям з обмеженими фізичними можливостями.
Передати подарунки дітям можна в Києво-Печерській лаврі, корпус № 65.
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