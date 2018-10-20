У Києві на міжнародній конференції вивчатимуть взаємини духовної і світської освіти

У Київській духовній академії і семінарії 23 жовтня відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція: «Духовна та світська освіта: історія взаємин – сучасність – перспективи».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт КДАіС.

Цього року конференція присвячена 100-літтю від дня кончини видатного патролога, випускника та викладача Київської духовної академії Сергія Леонтійовича Єпифановича (1886-1918).

Захід проводитиметься у 6 тематичних секціях: «Біблеїстика та богослов’я: історичний досвід та сучасні виклики», «Історичний шлях Православ’я на Русі», «Церковно-практичні дисципліни: історичний досвід та перспективи», «Студентська наука в духовній школі: богослов’я та біблеїстика», «Студентська наука в духовній школі: церковно-історичні дисципліни», «Студентська наука в духовній школі: церковно-практичні дисципліни».