На Закарпатті відбувся подячний молебень з нагоди прибуття військових із зони ООС

У вівторок, 16 жовтня, в Ужгородському зональному відділі Військової служби правопорядку Збройних Сил України відбулися урочистості з нагоди зустрічі військовослужбовців – благополучного повернення особового складу із зони ООС.

На запрошення керівництва зонального відділу участь у зустрічі військовослужбовців взяла Мукачівська єпархія УПЦ, про що повідомляється на її сайті.

Участь у заході взяв голова відділення Ужгородського району єпархіального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України Мукачівської єпархії, настоятель громади на честь преподобного Іова Почаївського, що в м. Ужгород, протоієрей Петро Баб’як.

Священнослужитель відслужив подячний молебень.

У словах проповіді священик привітав військовослужбовців з щасливим поверненням додому.

Наприкінці в установі з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни відбувся концерт.