У Києво-Печерській лаврі презентували унікальний альбом з видами монастиря у різні пори року

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври 9 жовтня відбулась презентація альбомного видання «Лавра. Чотири сезони».

Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", альбом є тримовним – текст подається українською, російською та англійською мовами. До альбому увійшли світлини п’яти фотографів.

«Видання можна знайти в іконній лавці. Я хотів би подарувати його нашій бібліотеці (лаврській – ред.), вищим учбовим закладам нашої держави, щоб люди знали, що таке архітектура Києво-Печерської лаври, що таке Музей історії цієї святині…

Для мене це велика радість і велика честь, тому що я хочу, щоб у всьому світі знали про монастир і про нашу державу, про наш боголюбивий народ», - сказав намісник Лаври митрополит Павел.

Анастасія Білоусова, автор текстів, розповіла, якою є головна ідея альбому.

«Ми спочатку хотіли зробити просто фотоальбом, показати чотири сезони Лаври, показати види й красоти Лаври навесні, взимку, влітку й восени. Ми вирішили додати щось незвичне і вирішили додати не лише історію кожного храму, а й архітектурні знахідки і ми їх вклали в підписи під фотографіями. Є повний цикл богослужінь у фотоматеріалі. Також у фотоматеріалі є послух – це те, чого не бачить ніхто, крім владики та ченців. Таке таємне й сакральне ми показали всьому світу. Також ми вклали в альбом думки монахів, зробили спеціальні портретні фото монахів, які близько 20 років подвизаються в Лаврі й взяли їхні найцікавіші цитати за чотири роки. В одній книзі ми помістили чотири ідеї», - сказала Анастасія Білоусова.

Вона також розповіла про особливості підготовки альбому.

«Ми готували альбом близько двох років. Матеріали збирались близько чотирьох років, з архівів, які підіймали. Складність була в тому, що тисячолітню історію Лаври, кожного храму, потрібно було вмістити на одній сторінці, це було дуже важко. Я розуміла, яку відповідальність несу перед святою обителлю, перед монахами… Але це було дуже цікаво», - підкреслила автор тексту.

Художній редактор альбому Дмитро Гораш розповів, що портрети братії – в чорному на чорному фоні - було обрано «щоб досягнути мінімалізму й візуального стилю. […] Хотілось живої, жанрової фотографії, а не протокольної, як у календарях, хотілось показати історію в одному фото».

Альбом, тираж якого 3 тисячі примірників, вийшов друком у видавництві «Фенікс».

Як розповів митрополит Павел, кошти від продажу видання підуть на благодійність – на допомогу дитячим будинкам, лікарням та на реставраційні роботи Лаври.

Анастасія Горобець, "УНІАН-Релігії".