В УПЦ відкрили збір продуктів і речей першої необхідності для постраждалих від вибухів на військових складах у Ічні

В Українській Православній Церкві відкрили збір продуктів і речей першої необхідності для постраждалих від вибухів на військових складах у Ічні.

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Синодальний відділ УПЦ з соціально-гуманітарних питань та прес-службу Ніжинської єпархії.

Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент благословив звершити у всіх соборних храмах єпархії молебні святителю Миколаю.

Також в УПЦ організовують притулки для людей, які постраждали та пункти харчування у монастирях та храмах Ніжинської єпархії.

Допомога в натуральному вигляді приймається у Миколаївському соборі Ніжина, за адресою вул. Гоголя, 1 з 7.00 до 21.00.

Реквізити для матеріальної допомоги – на сторінці глави Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань протоієрея Владислава Діханова у Фейсбук.

*Вночі 9 жовтня, о 3.30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня, що на Чернігівщині почалися вибухи. У зв'язку з вибухами по всій Чернігівській області введені відповідні обмежувальні заходи. Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Вибухами на військових складах охоплено 10% території. Вибухи сталися в чотирьох місцях. Наразі вони тривають, територія задимлена, що ускладнює ліквідацію надзвичайної ситуації.