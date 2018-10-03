Анастасії Кузьміній необхідна допомога для продовження лікування – «Надіюсь і вірю»

13-річна Анастасія Кузьміна продовжує боротися з пухлиною головного мозку.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», завдяки підтримці небайдужих людей дівчина отримувала необхідні для лікування препарати, за що вдячні її батьки.

Головний біль, нудота, хиткість при ходьбі, загальна слабкість - з такими симптомами дитину госпіталізували у п'яту Харківську лікарню в жовтні 2017 року. Лікарі без коливань запідозрили пухлину головного мозку. МРТ спинного мозку підтвердило попередній діагноз - у дівчинки виявили новоутворення. Її направили в лікарню швидкої допомоги, де довелося двічі прооперувати.

Анастасія лікується в онкологічному відділенні ОДКЛ №1 у Харкові. У дівчинки нині невелика перерва між блоками й лікарі її відпустили додому. Але лікування треба продовжувати. Незабаром для Анастасії розпочнеться черговий блок, для проходження якого потрібно препарат «Темодал №5»,100 мг у кількості 2 упаковки, 20мг № 5 - 4 упаковки на загальну суму 12 442, 06 грн. Мама дитини знову звертається з проханням допомогти їй придбати медикаменти. Батькам дівчинки дуже складно справлятися з витратами, пов'язаними з лікуванням доньки. Вони в розпачі: дочку треба лікувати, а коштів не вистачає.

Анастасія – творча дитина, дуже любить малювати та фотографуватися. До хвороби займалася танцями. Але наразі Анастасії потрібна допомога.

Про те, як і чим допомогти Анастасії Кузьміній – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».