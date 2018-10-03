Відкрито збір коштів для допомоги Дімі Швеню в боротьбі з лейкозом – «Надіюсь і вірю»

8-річний Дмитро Швень з Білої Церкви бореться з гострим лімфобластним лейкозом і потребує допомоги.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», Діма лікується в житомирському відділенні дитячої онкогематології від квітня. Хлопчик поступив у важкому стані. Він скаржився на кашель, слабкість, нудоту та задишку. За результатами обстеження Дімі почали лікувати пневмонію. Але проведене через кілька днів КТ органів черевної порожнини показало об'ємне утворення переднього середостіння.

Висновок референс-лабораторії: гострий лімфобластний лейкоз Т-клітинного типу. Це складна форма лейкемії, яка важко піддається лікуванню.

На сьогодні Діма вже пройшов більшу частину лікування: позаду довгі місяці ХТ, серед яких були і блоки високодозного «Метотрексату», який хлопчик приймав в Охмадиті. Організм дитини реагує на лікування слабкістю, відсутністю апетиту, проблемами з ШКТ, низькими показниками крові. Попри це Діма добре відновлюється між блоками й на черговий має заступити в жовтні.

Дімі вісім років. Це дуже комунікабельний, веселий і товариський хлопчик, любить робити різні вироби своїми руками. Нині, коли більшу частину часу хлопчик проводить у лікарні, то його улюблене заняття - це збирати моделі з конструктора. У нього дуже позитивно налаштована мама, яка з усіх сил підтримує сина, самовіддано бореться за його життя.

Для продовження лікування Дімі необхідний препарат "хімії" "Аспарагіназа 10 000МЕ" в кількості 2 флакони на загальну суму 5 704, 30 грн. Сума дуже велика для мами Діми й без вашої допомоги їй не впоратися. Мама змушена просити допомоги в усіх небайдужих людей: допоможіть, будь ласка, врятувати сина!

Про те, як і чим допомогти Дімі Швеню – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».