10-річному Олегу Єрьомченко необхідна допомога в боротьбі з пухлиною мозку – «Надіюсь і вірю»

10-річний Олег Єрьомченко продовжує боротьбу зі смертельно небезпечною пухлиною мозку.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», до хвороби Олег був дуже активною дитиною, відвідував одночасно кілька секцій, був відмінником у навчанні. Нині він змушений проводити час у лікарняних стінах, що дуже складно для активної дитини.

Захворів Олег у вересні 2016 року. Його почали турбувати дивні симптоми початку захворювання. Дитина по кілька разів на тиждень раптово завмирала на кілька секунд. Вже до лютого напади стали повторюватися по кілька разів на добу. Дитину направили на проведення МРТ головного мозку. Обстеження виявило пухлину медіальних відділів правої скроневої частки й Олег почав регулярно спостерігатися у фахівців. Але пухлина росла, дитина втратила 5 кг ваги й після втрати свідомості хлопчика вирішили оперувати.

Він переніс кілька операцій, пройшов призначені курси поліхіміотерапії та променевої терапії. І є результату: пухлина відреагувала на лікування - не дає росту, дитина додала у вазі. Попереду ще довгий шлях лікування, але результат є, і він дуже обнадійливий.

Для подальшого лікування Олегу призначений курс приймання препарату «Глівек», 2 упаковки якого коштують 18 201, 92 гривень.

Заощадження сім'ї вичерпані лікуванням Олега, придбати дорогий препарат батьки хлопчика не в змозі. Мама Олега знаходиться в декретній відпустці по догляду за молодшим сином. Вона бореться за життя своєї старшої дитини, і хоче врятувати її, тому звертається з проханням про допомогу й підтримку до небайдужих людей. Будь ласка, підтримайте Олега, йому дуже потрібна Ваша допомога.

Про те, як і чим допомогти Олегу Єрьомченко – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».