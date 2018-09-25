Відкрито збір коштів для продовження лікування 5-річної Аміни – «Надіюсь і вірю»

Аміна Кулішова продовжує лікування у відділенні онкогематології СОДКЛ.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», проблеми із зором не залишають дитину.

У кінці серпня дівчинка заступила на черговий блок хімії, після якого трохи впали аналізи. Щоб підняти їх лікарі проводили медикаментозну стимуляцію. Стан дитини покращився, але піднялася температура. Лікарі призначили антибактеріальну терапію. Малятко, як завжди, добре тримається. Дівчинка дуже активна, доброзичлива, весела й товариська.

В Аміни попереду ще півроку лікування. У жовтні на дівчинку чекає планове МРТ, якого з нетерпінням чекає і мама, і сама Аміна. Вони сподіваються, що результати будуть хорошими.

Завдяки підтримці небайдужих людей, дівчинка вже отримувала необхідні для лікування медикаменти, за що дуже вдячна мама дитини.

Для продовження лікування Аміні необхідний препарат «Карбоплатин» 450 мг в кількості 1 флакон вартістю 1738,15 грн. Мама сама виховує дівчинку. Допомоги чекати нізвідки. Аміна лікується вже рік і всі заощадження вже давно вичерпані.

Про те, як і чим допомогти Кулешовій Аміні – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».