Синод РПЦ зробив заяву щодо ситуації в Україні

Священний Синод Руської Православної Церкви 14 вересня зробив заяву-відповідь щодо рішення Священного Синоду Константинопольської Православної Церкви призначити своїх екзархів до Києва.

Як повідомляється на patriarchia.ru, "це рішення є грубим порушенням церковного права, вторгненням однієї Помісної Церкви на територію іншої".

У документі Синод РПЦ спростовує заяву представників Фанару про те, що Київська митрополія ніколи і не передавалася до юрисдикції Московського Патріархату.

"Позиція з питання про автокефалію, яку озвучує зараз Константинопольська Патріархія, повністю суперечить узгодженій позиції всіх Помісних Православних Церков, виробленої у результаті непростих дискусій у рамках підготовки до Святого і Великого Собору і зафіксованої в документі «Автокефалія і спосіб її проголошення», який був підписаний представниками всіх Помісних Церков, в тому числі Константинопольською Церквою", - ідеться у заяві.

"На Зборах Предстоятелів Помісних Церков у Шамбезі в січні 2016 Патріарх Варфоломій публічно називав митрополита Онуфрія єдиним канонічним Предстоятелем Православної Церкви в Україні. Тоді ж Предстоятель Константинопольської Церкви дав обіцянку, що ані під час Критського Собору, ані після нього не буде вжито жодних зусиль, щоб легалізувати розкол або в односторонньому порядку надати комусь автокефалію", - нагадує Синод РПЦ.

У РПЦ констатують, що "константинопольська сторона практично відмовилася вирішувати питання шляхом діалогу", тому "Московський Патріархат змушений призупинити молитовне поминання Константинопольського Патріарха Варфоломія за богослужінням і з глибоким жалем призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського Патріархату, а також прервати участь Руської Православної Церкви у Єпископських асамблеях, так само як і в богословських діалогах, багатосторонніх комісіях і всіх інших структурах, у яких головують або співголовують представники Константинопольського Патріархату".

У РПЦ також заявляють про те, що "у разі продовження діяльності Константинопольського Патріархату на території УПЦ" будуть змушені повністю розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольським Патріархатом. "Вся повнота відповідальності за трагічні наслідки цього поділу ляже особисто на Патріарха Константинопольського Варфоломія та архієреїв, які його підтримують", - заявив Синод РПЦ.

"Усвідомлюючи, що те, що відбувається, становить небезпеку для всього світового Православ'я, звертаємося в цей важкий час за підтримкою до Помісних автокефальних церков, закликаємо Предстоятелів Церков перейнятися розумінням нашої спільної відповідальності за долю світового Православ'я та ініціювати братське всеправославне обговорення церковної ситуації в Україні", - говориться у зверненні.