Дуленко Оля бореться з лейкозом і потребує допомоги – «Надіюсь і вірю»

У серпні в 17-річної Дуденко Олі діагностували рецидив гострого лейкобластного лейкозу.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», Оля проходила основне лікування з 2014 по 2016 рр. в онкогематологічному відділенні, потім повернулася додому.

«Ми довчилися в своїй рідній школі, відсвяткували випускний. Продовжили навчання в Сумському вищому училищі будівництва та дизайну. Пройшов ще рік, сповнений найкращих вражень: новий колектив викладачів, безліч друзів, нові мрії та надії. Не так давно у Олі заболіло горло, збільшився лімфовузол. Це були перші ознаки рецидиву. Знову лікарня, знову пункція та знову невтішний діагноз - рецидив. Скільки болю, сліз, бо все спочатку треба пройти...», - розповіла мама Олі.

Наразі Оля перебуває на лікуванні в «Охмадиті». Результати обстеження підтвердили рецидив. Дівчина пройшла 1 блок хіміотерапії, попереду ще 3 блоку високодозної хіміотерапії.

Також Олі необхідно буде робити пересадку кісткового мозку за кордоном. Нині й мама, й Оля очікують результатів пункції. Але лікування треба продовжувати. Дівчині необхідний препарат «Алкеран» у кількості 1 упаковка, вартістю 2412, 11 грн. Мама звертається з проханням про допомогу до всіх небайдужих людей: допоможіть, будь ласка, у лікуванні доньки.

Про те, як і чим допомогти Дуленко Ользі – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».