Відкрито збір коштів для продовження лікування 5-річної Каті Березовської – «Надіюсь і вірю»

З березня 5-річна Катя Березовська бореться з хворобою.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», Катя перенесла дві операції: під час першої видалили збільшений лімфовузол, а під час другої (у липні) - лікарі видалили саму пухлину.

«Друга операція була дуже складною й важкою. Підтвердився діагноз: ембріональна рабдоміосаркома, дуже високий ризик», - розповіла мама Каті.

Після операції дівчинці призначили блок хімії та променеву терапію, що вона вже пройшла. Організм дитини відреагував на лікування низькими лейкоцитами. Мама намагається нагодувати доньку, аби її організм набирався сил й відновлювався швидше, але апетит у Катюші поганий, вона слабка. У дівчинки піднімалася температура - зняли післяопераційні шви, але останній шов розійшовся. Мама з Катею зверталися до хірурга - але лікар запевнив, що все добре.

У Каті за планом продовження лікування: черговий блок хіміотерапії - сьомий за рахунком. Для проходження «хімії» дитині потрібен препарат «Холоксан» 5 флаконів по 1 г і «Уромитексан» 40 мг - 15 ампул на загальну суму 7 342, 20 грн. Зволікати з лікуванням не можна, дитина має своєчасно заступити на «хімію».

Мама змушена звернутися з проханням про допомогу до всіх небайдужих людей: допоможіть, будь ласка, у лікуванні доньки! Підтримайте, будь ласка, Катю!

Про те, як і чим допомогти Катерині Березовській – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».