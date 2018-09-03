Митрополит Онуфрій розповів майбутнім священикам про духовну мудрість Соломона

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій 2 вересня благословив студентів та викладачів Київських духовних шкіл на початок нового навчального року.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, у цей день в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію. Потім вихованці Київської духовної академії і семінарії (КДАіС) пройшли хресним ходом до Хрестовоздвиженського храму, де Предстоятель звершив молебень на початок нового навчального року перед мощами преподобного Нестора Літописця.

Митрополит Онуфрій, звертаючись до студентів, нагадав історію про царя Соломона.

«Колись цар Соломон, вступивши на царство, будучи молодим юнаком, приніс щедрі жертви Богу, жертви подяки й після цього йому з'явився Господь і сказав:« Що хочеш - проси у мене». Соломон сказав: «Господи, дай мені розумне серце, щоб я міг розрізняти добро і зло». І Господь послухав це прохання Соломона і сказав: «За те, що ти не просив у мене ані багатства, ані довгих років життя, ані душ своїх ворогів, я дам тобі такий розум і таку премудрість, якої не було ні до тебе, ні після тебе не буде, а якщо будеш виконувати мої закони, то додам тобі ще багато років життя твого». Цей урок відомий для багатьох із нас, але він завжди цінний і повчальний і він нагадує нам про те, що є в житті першорядним», - сказав Предстоятель.

Він нагадав, яким є першочергове завдання кожного християнина, якому навчаються студенти в духовних школах.

«Природно, ми потребуємо їжі, пиття, одягу й даху над головою, але Господь сказав, що Він знає про все це, а ми маємо шукати, перш за все, Царства Божого і правди Його. Премудрість дає людині можливість знайти цей шлях правди Божої і Царства Божого. У духовних школах навчаємося ми цієї премудрості - духовної премудрості, а не віку цього. Навчаємося за допомогою різних предметів: догматичного богослов'я, морального богослов'я, катехізису, літургики, Нового Завіту, Старого Завіту, історії й так далі. Це все фрагменти, які, якщо їх скласти, вони складають гарну посудину, яка зображає нам премудрість Божу», - розповів Митрополит Онуфрій.

Предстоятель УПЦ побажав, щоб Господь допомагав «усім учням бути старанними у набутті премудрості Божої, а викладачам, вихователям - нехай допомагає правильно, доступно, ясно підносити істини Божественні, які називаються божественною премудрістю».

Митрополит Онуфрій підкреслив значення духовної практики з навчанням.

«Християнське навчання, духовне навчання, воно складається не лише зі збагачення розуму, воно складається з практики духовної, з життя за заповідями Божими. Розум збагачується, життя налаштовується на закони Божі. Це є розумне гармонійне поєднання богослов'я й особистого життя, коли людина швидко досягає успіху в пізнанні таємниць божественної премудрості. Нехай Господь усім допомагає!», - підсумував він.

Цього року на денну форму навчання поступили в семінарію 67 осіб, в академію - 32. На заочну - 105 і 77, відповідно. Серед студентів є представники всіх регіонів України, крім АР Крим. Багато з них вже мають світську освіту.