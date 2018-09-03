Митрополит Онуфрій благословив студентів та викладачів Київських духовних шкіл на початок нового навчального року / Центр інформації УПЦ

Митрополит Онуфрій розповів майбутнім священикам про духовну мудрість Соломона

13:39, 02 вересня 2018
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Митрополит Онуфрій благословив студентів та викладачів Київських духовних шкіл на початок нового навчального року / Центр інформації УПЦ

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій 2 вересня благословив студентів та викладачів Київських духовних шкіл на початок нового навчального року.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, у цей день в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію. Потім вихованці Київської духовної академії і семінарії (КДАіС) пройшли хресним ходом до Хрестовоздвиженського храму, де Предстоятель звершив молебень на початок нового навчального року перед мощами преподобного Нестора Літописця.

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Митрополит Онуфрій, звертаючись до студентів, нагадав історію про царя Соломона.

«Колись цар Соломон, вступивши на царство, будучи молодим юнаком, приніс щедрі жертви Богу, жертви подяки й після цього йому з'явився Господь і сказав:« Що хочеш - проси у мене». Соломон сказав: «Господи, дай мені розумне серце, щоб я міг розрізняти добро і зло». І Господь послухав це прохання Соломона і сказав: «За те, що ти не просив у мене ані багатства, ані довгих років життя, ані душ своїх ворогів, я дам тобі такий розум і таку премудрість, якої не було ні до тебе, ні після тебе не буде, а якщо будеш виконувати мої закони, то додам тобі ще багато років життя твого». Цей урок відомий для багатьох із нас, але він завжди цінний і повчальний і він нагадує нам про те, що є в житті першорядним», - сказав Предстоятель.

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Він нагадав, яким є першочергове завдання кожного християнина, якому навчаються студенти в духовних школах.

«Природно, ми потребуємо їжі, пиття, одягу й даху над головою, але Господь сказав, що Він знає про все це, а ми маємо шукати, перш за все, Царства Божого і правди Його. Премудрість дає людині можливість знайти цей шлях правди Божої і Царства Божого. У духовних школах навчаємося ми цієї премудрості - духовної премудрості, а не віку цього. Навчаємося за допомогою різних предметів: догматичного богослов'я, морального богослов'я, катехізису, літургики, Нового Завіту, Старого Завіту, історії й так далі. Це все фрагменти, які, якщо їх скласти, вони складають гарну посудину, яка зображає нам премудрість Божу», - розповів Митрополит Онуфрій.

Предстоятель УПЦ побажав, щоб Господь допомагав «усім учням бути старанними у набутті премудрості Божої, а викладачам, вихователям - нехай допомагає правильно, доступно, ясно підносити істини Божественні, які називаються божественною премудрістю».

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Митрополит Онуфрій підкреслив значення духовної практики з навчанням.

«Християнське навчання, духовне навчання, воно складається не лише зі збагачення розуму, воно складається з практики духовної, з життя за заповідями Божими. Розум збагачується, життя налаштовується на закони Божі. Це є розумне гармонійне поєднання богослов'я й особистого життя, коли людина швидко досягає успіху в пізнанні таємниць божественної премудрості. Нехай Господь усім допомагає!», - підсумував він.

Цього року на денну форму навчання поступили в семінарію 67 осіб, в академію - 32. На заочну - 105 і 77, відповідно. Серед студентів є представники всіх регіонів України, крім АР Крим. Багато з них вже мають світську освіту.

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