Пліщуку Миколі необхідна допомога, щоб провести хіміотерапію – «Надіюсь і вірю»

Пліщуку Миколі з Житомира необхідна допомога, щоб провести хіміотерапію.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», торік Коля став студентом житомирського ліцею, опановує спеціальність електрика. Скоро йому виповниться 17 років.

У квітні Коля став погано себе почувати, з'явилися болі в спині. Стурбовані батьки звернулися з сином у лікарню. Призначене лікування не було ефективним. Потім Колю направили до лора, бо з'явилося утворення за вухом. Доктор патології лор-органів не виявив. Тим часом дитину турбував головний біль, збільшилася припухлість у скроневій частині, періодично німіла ліва частина обличчя.

Після проведеного обстеження МСКТ головного мозку було виявлено об'ємний процес у лівій скроневій кістці. Потім була операція, в ході якої хлопчику видалили пухлину повністю. Колі призначений курс хіміотерапії за місцем проживання.

Днями хлопчикові необхідно приступати до лікування. Для проходження хіміотерапії йому потрібен препарат «Уромітексан», 50 ампул на суму 5 925, 00 грн. Фінансова ситуація в цій сім'ї дуже складна, батьки в розпачі: потрібно лікувати єдиного сина, а коштів не вистачає. Три роки тому батько хлопчика потрапив в аварію. Батька вдалося поставити на ноги, а в минулому році тяжко захворіла мама.

Без вашої допомоги хлопчик не впорається з підступною хворобою.

Про те, як і чим допомогти Пліщуку Миколі читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».