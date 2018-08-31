У Києво-Печерській лаврі 28 сестер милосердя склали присягу на служіння

В Аннозачатіївському храмі Києво-Печерської лаври 30 серпня відбулися молебень і присяга на служіння сестер милосердя Марфо-Маріїнської обителі.



Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, сьогодні склали присягу 28 сестер із Києва та Одеси.

Духівник Марфо-Маріїнської обителі протопресвітер Іоан Горіа звершив молебень і розповів про місію сестринства, а також про сестер.

«З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія в столиці створюється Марфо-Маріїнська обитель сестер милосердя. Мета обителі - це місіонерська робота з людьми - зі студентами, з молоддю, також відвідування ВНЗ, лікарень і поліклінік для залучення людей до покаяння та молитви. Ця традиція виникла дуже давно. Свята княгиня Єлизавета дала нам подвиг цього служіння. Надалі в Києві буде побудована Марфо-Маріїнська обитель, при якій планується будинок для людей похилого віку. Сестри в цьому монастирі нестимуть послух. Вони не черниці, вони звичайні сімейні люди, які знають ази Православ'я і світло Христове несуть близьким», - сказав отець Іоанн.

Священик також зазначив про що йдеться в присязі на служіння, яку сьогодні склали сестри.

«У присязі багато пунктів. Перше - це місія воцерковлення. Друге - догляд за тими людьми, які вимагають особливого підходу. Молитва, перш за все. І послух, який дається духівником. [...] Ми зустрічаємося з людьми і говоримо: «У тебе трапилася якась біда, чому в храм не пішов?». У відповідь: «А ми не знаємо, як себе вести. Школа не навчила, суспільство не навчило». Для цього й існують ці сестри, які закликають людей до покаяння, у храм Божий», - повідомив духівник обителі.

Одна з київських сестер милосердя, яка склала сьогодні присягу, розповіла, що її спонукало до такого кроку.

«Перше оголошення в Києві про те, що створюється Марфо-Маріїнська обитель милосердя з'явилося в квітні, після благословення одеських сестер. Після цього божественна благодать закликала з семи мільйонів людей, які живуть у Києві саме 15 сестер, які у нас наразі є. Вперше ми прийшли в квітні до батюшки на проповідь, це настільки запалило наші серця, що здалося попереднє життя якимось зовсім неправильним, хотілося послужити людям. Жодна робота не замінює душевного життя і виконання головної цієї ролі», - сказала сестра Ольга Панасюк.

Вона також розповіла, як змінилося її життя, після того, як вона стала сестрою милосердя, і в чому полягає її місіонерське служіння.

«У мене двоє діток. Був бізнес, була досить завантажена робота, коли я їх практично не бачила. [...] Нині я займаюся лише сестринством. Адміністративної роботи у сестер милосердя досить багато. Основне наше завдання - це лікування душ. Ми не можемо проповідувати як священики, але роздаючи в парках, а це ми робимо регулярно, іконочки та хрестики, ми стикаємося з дуже різними людьми. Іноді ця іконочка та хрестик грають колосальну роль у житті людини, приводячи її, таким чином, у храм. Основне наше служіння - це воцерковлення людей», - зазначила Ольга Панасюк.

Духівник сестер отець Іоанн Горіа також зазначив, що перед місіонерською діяльністю сестри милосердя проходять підготовку - навчаються на місіонерських курсах. У Києві сестринство базується в Голосіївському монастирі, також є штаб на вулиці Лейпцизькій.