Керуючому справами УПЦ 51 рік: цікаві факти та світлини

Сьогодні вітання з 51-м днем народження приймає керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Цього дня владика приймає поздоровлення від єпископату і духовенства, представників Помісних Православних Церков і мільйонів віруючих. Редакція "УНІАН-Релігії" приєднується до численних привітань, бажаємо міцного здоров'я, добробуту, сил і допомоги Божої.

Цього дня ми публікуємо маловідомі факти і фотографії керуючого справами УПЦ.

Майбутній митрополит Української Православної Церкви Антоній (в миру - Іван Іванович Паканич) народився на Закарпатті у селі Чумальово Тячівського району.

Перші спогади про дитинство - гори, річка і дивовижна природа Карпат.

З дитинства відвідував Вознесенський монастир, який знаходиться в його рідному селі.

Перед Божественною літургією завжди прокидався найперший, щоб родина не запізнилася до Церкви. Коли храм був заповнений людьми і потрапити всередину було вже неможливо, забирався на черемху, щоб бачити Богослужіння.

Рано навчився читати і просив у монастирі богословські книги, яким радів, як найціннішому подарунку. Перша книга, яка, за його словами, вплинула на формування світогляду - «Києво-Печерський патерик». У школі був одним з кращих учнів.

Улюбленими предметами були література, геометрія і географія. А в п'ятому класі він відмовився виконувати завдання, що висміюють священика.

У шкільні роки їздив за сто кілометрів нести послух у єпископів Мукачівських Сави і Дамаскіна.

Перед службою в армії сповідався у старця Іова Угольського, якого пізніше причислили до лику святих. Саму службу проходив у Сибіру, закінчивши її у званні командира взводу.

Коли подав документи до духовної семінарії, за ним одразу відправили машину з військкомату, щоб забрати на «перепідготовку». Розминутися вдалося дивом - майбутній митрополит ішов з дому іншою дорогою/

У 1994 році у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі пострижений у чернецтво на честь преподобного Антонія Печерського. У 1995 році закінчив Московську духовну академію. Захистив дисертацію на тему: «Послання святого апостола Павла до Римлян у руській біблеїстиці».

У Московській духовній академії викладав Літургію і Новий Завіт. Іноді ставив «двійки», але зрештою усі студенти семінарії знали Святе Письмо.

Обіймав посаду завідувача Церковно-археологічним кабінетом при Московській духовній академії. Самостійно вивчав мистецтвознавчу літературу, вникаючи в суть реставрації і тонкощів іконопису.

У 2002 році направлений у розпорядження Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира та призначений керівником Інформаційно-просвітницького центру Києво-Печерської лаври.

У 2006 році рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви обраний єпископом Бориспільським, вікарієм Київської митрополії.

31 травня 2007 року призначений ректором Київської духовної академії і семінарії. Цього ж дня перед головним корпусом Академії встановили пам'ятник Петру Могилі.

У вересні 2008 року возведений у сан архієпископа. У 2013 році возведений у сан митрополита Бориспільської та Броварської єпархії.

Улюблені письменники Керуючого УПЦ — Достоєвський, Чехов, Нечуй-Левицький.

Свій День народження і День ангела владика завжди зустрічає у храмі - Божественна літургія, сповідь і причастя.

Привітати митрополита Антонія з Днем народження можна на його особистій сторінці в Фейсбук та на офіційній сторінці Центру інформації УПЦ.

'УНІАН-Релігії".