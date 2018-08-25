Духовна мудрість: митрополит Антоній про любов, свободу і життя

Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) 25 серпня відзначає свій день народження.

Проект «УНІАН-Релігії» зібрав висловлювання владики Антонія, які є актуальними в наш час для кожної віруючої людини.

ЛЮБОВ

"Любов може спалахнути в душі тоді, коли в ній є місце подяці. [...] З розвитком здатності дякувати буде зростати і готовність поділитися всім, що Бог послав, а значить – явити любов на ділі".

"Бог любить усіх, усіх без винятку, всіх, якими б грішниками не були. І ця любов – дар Божий, не за якісь заслуги, але даремно, тому і дар".

"Любов – це великий Божий дар, яким Господь нагороджує нас у відповідь на наші зусилля".

СПРАВЖНІ РАДІСТЬ І ЩАСТЯ

"Життя у Христі - це якесь абсолютне щастя, більше якого немає нічого на світі".

"Постійним джерелом радості для віруючого є віра".

"Тільки від живого спілкування з Богом у серці селиться тиха радість, ні з чим незрівнянна".

"Мета богослужбових співів – відкрити людині шлях до тієї радості, без якої життя втрачає сенс, без якої тьмяніють фарби кожного дня, яку сповіщає Свята Церква протягом вже двох тисячоліть. Радість про те, що кожен з нас, якщо, звичайно, сам того захоче, може бути врятований від темряви, смутку і смерті Господом нашим Іісусом Христом".

"Внутрішня природа справжньої радості така, що вона потребує, щоб її розділили".

"Людина покликана бути щасливою тут і зараз. І це не абстрактні слова, а реальність".

СВОБОДА

"Свобода – це одна з фундаментальних властивостей людської природи. Людина наділена свободою волі, вона може вільно самовизначатися перед обличчям добра і зла. У цьому проявляється образ Божий в людині".

"Словосполучення «раб Божий» означає вільне рішення людини підкорятися закону Божому, тобто тим заповідям, дотримання яких чекає від нас Господь. У тому-то і парадокс, що, підпорядкувавши свою волю Божій волі, людина знаходить справжню свободу".

"Справжня свобода – це не просто свобода від чогось, це свобода для чогось".

"Свобода – це вищий дар, який ми отримали від Бога, але нам доведеться дати відповідь за те, як ми цим даром розпоряджаємося".

ДОБРО І ДОБРОТА

"Всемогутній Господь Сам здатний створити будь-яку добру справу. Навіть об'єднавши зусилля мешканців всієї нашої планети, ми не можемо зробити те, чого не забажає зробити Бог. Саме тому для Нього важлива не сама добра справа, її масштаби, а той стан серця, з яким людина творить добро".

"Справжня ж доброта оцінюється лише у Христі, лише через Його Божественну любов, і наша доброта має цінність лише тоді, коли ми робимо добро в ім'я Господа нашого Іісуса Христа".

ЖИТТЯ В ЦЕРКВІ

"У Церкві все осмислено, все підпорядковано євангельській логіці, все служить спасінню душі людини".

"Нам дарована можливість долучитися до Божественного життя, стати учасником Його вічності, звільнитися від вантажу пристрастей, а це можливо тільки завдяки несенню свого Хреста. Хрест дарує звільнення від гріховних пут. Він руйнує їх".

"Господь створив Свою Церкву як місце, де людина може, залишивши всі земні турботи, всю суєту, поговорити з Богом".

ЦІЛІ В ЖИТТІ ХРИСТИЯНИНА

"Мета нашого життя не в тому, щоб отримати щось від Бога, але в тому, щоб з'єднатися з Ним. І приклади святих праведних людей - це шляхи досягнення цього".

"Досягти єдності з Богом ми можемо лише у Христі, а значить - тільки через співрозп'яття себе із Христом, через умертвіння наших пристрастей, через дотримання Божих заповідей. Тільки з висоти нашого особистого Хреста ми можемо побачити світло Воскресіння Господнього - шлях до безсмертя".

"Ми прийшли в цей світ для того, щоб зустріти Христа і навчитися любити".

"Необхідно щодня наближатися до Бога, наповнюючись Його світлом і любов'ю, несучи цей світ іншим. І тоді, у потрібний момент, ми підемо і зустрінемося з тими, які пішли раніше, щоб на власні очі побачити Істину і тріумфально з усіма торжествувати: "Христос Воскрес!".

"Ми хочемо стати краще і жити краще, але особисто самі нічого для цього не робимо, тільки збурюємо повітря своїми незадоволеністю і протестами. У силах кожного з нас самому не стати помийною ямою або звалищем, заповненим сміттям старих образ, жадібності, лицемірства і злісті. Для цього потрібно одне – послух. Довіртеся Господу, прислухайтеся до Його порад – і тоді життя воістину стане незрівнянно краще".

«УНІАН-Релігії».