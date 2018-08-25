Духовна мудрість: митрополит Антоній про любов, свободу і життя (рос.)

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) 25 августа отмечает свой день рождения.

Проект «УНИАН-Религии» собрал высказывания владыки Антония, которые являются актуальными в наше время для каждого верующего человека.

ЛЮБОВЬ

"Любовь может вспыхнуть в душе тогда, когда в ней есть место благодарности. […] С развитием способности благодарить будет возрастать и готовность поделиться всем, что Бог послал, а значит – явить любовь на деле".

"Бог любит всех, всех без исключения, всех, какими бы грешниками не были. И эта любовь – дар Божий, не за какие-либо заслуги, но даром, потому и дар".

"Любовь – это великий Божий дар, которым Господь награждает нас в ответ на наши усилия".

ИСТИННЫЕ РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ

"Жизнь во Христе - это некое абсолютное счастье, больше которого нет ничего на свете".

"Постоянным источником радости для верующего является вера".

"Только от живого общения с Богом в сердце селится тихая радость, ни с чем несравнимая".

"Цель богослужебных песнопений – открыть человеку путь к той радости, без которой жизнь теряет смысл, без которой меркнут краски каждого дня, которую возвещает Святая Церковь на протяжении практически уже двух тысячелетий. Радости о том, что каждый из нас, если, конечно, сам того захочет, может быть спасен от тьмы, уныния и смерти Господом нашим Иисусом Христом".

"Внутренняя природа подлинной радости такова, что она нуждается в том, чтобы ее разделили".

"Человек призван быть счастливым здесь и сейчас. И это не отвлеченные слова, а реальность".

СВОБОДА

"Свобода – это одно из фундаментальных свойств человеческой природы. Человек наделен свободой воли, он может свободно самоопределяться перед лицом добра и зла. В этом проявляется образ Божий в человеке".

"Словосочетание «раб Божий» означает свободное решение человека подчиняться закону Божьему, то есть тем заповедям, соблюдения которых ждет от нас Господь. В том-то и парадокс, что, подчинив свою волю Божественной воле, человек обретает подлинную свободу".

"Подлинная свобода – это не просто свобода от чего-то, это свобода для чего-то".

"Свобода – это высший дар, который мы получили от Бога, но нам предстоит и дать ответ за то, как мы этим даром распоряжаемся".

ДОБРО И ДОБРОТА

"Всемогущий Господь Сам способен сотворить любое доброе дело. Даже объединив усилия жителей всей нашей планеты, мы не можем сделать то, чего не пожелает сделать Бог. Именно поэтому для Него важно не само доброе дело, его масштабы, а то состояние сердца, с которым человек творит добро".

"Подлинная же доброта оценивается только во Христе, только через Его Божественную любовь, и наша благость имеет ценность, лишь когда мы делаем добро во имя Господа нашего Иисуса Христа".

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

"В Церкви все осмыслено, все подчинено евангельской логике, все служит спасению души человека".

"Нам дарована возможность приобщиться к Божественной жизни, стать участником Его вечности, освободиться от давящего груза страстей, а это возможно только благодаря несению своего Креста. Крест дарит освобождение от греховных пут. Он разрушает их".

"Господь создал Свою Церковь как место, где человек может, оставив все земные попечения, всю суету, поговорить с Богом".

ЦЕЛИ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

"Цель нашей жизни не в том, чтобы получить что-то от Бога, но в том, чтобы соединиться с Ним. И примеры святых, праведных людей - это пути достижения этого".

"Достичь единства с Богом мы можем только во Христе, а значит - только через сораспятие себя со Христом, через умерщвление наших страстей, через следование Божьим заповедям. Только с высоты нашего личного Креста мы можем увидеть свет Воскресения Господня - путь к бессмертию".

"Мы пришли в этот мир для того, чтобы встретить Христа и научиться любить".

"Необходимо ежедневно приближаться к Богу, наполняясь Его светом и любовью, неся этот свет другим. И тогда, в нужный момент, мы уйдем преобразившиеся и встретимся с ушедшими ранее, чтобы воочию лицезреть Истину и ликующе со всеми торжествовать: "Христос воскресе!".

"Мы хотим стать лучше и жить лучше, но лично сами ничего для этого не делаем, только сотрясаем воздух своими недовольствами и протестами. В силах каждого из нас самому не стать помойной ямой или свалкой, заполненной мусором старых обид, жадности, лицемерия и злости. Для этого нужно одно – послушание. Доверьтесь Господу, прислушайтесь к Его советам – и тогда жизнь воистину станет несравненно лучше".

«УНИАН-Религии».