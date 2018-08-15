19 серпня в УПЦ стартує акція допомоги дітям з малозабезпечених сімей «Рюкзачок Милосердя»

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія 19 серпня при Синодальному відділі УПЦ з соціально-гуманітарних питань стартує щорічна благодійна акція "Рюкзачок милосердя - 2018", присвячена Всесвітньому Дню гуманітарної допомоги та святу Преображення Господнього.

Як повідомляє pravoslavie.ua,1 вересня до школи разом з усіма підуть і дітки з малозабезпечених, багатодітних та кризових родин.

"У цьому році за допомогою до Відділу звернулося 36 родин, у яких виховується 57 дітей шкільного віку. Навіть звичайний рюкзак може стати для них великим подарунком. Завдяки вашій підтримці минулого року "Рюкзачки Милосердя успішно знайшли своїх власників", сподіваємося, що і в цьому році дітлахи будуть максимально споряджені всім необхідним для вирушення у шкільну подорож. Підтримайте діточок, взявши участь у благодійній акції «Рюкзачок Милосердя»!", - повідомляють у Синодальному відділі УПЦ з соціально-гуманітарних питань.

Загальна сума рюкзачків становить 47 873 грн.

Зробити пожертвування можна на сайті або самостійно придбати товари та доставити їх до Центру Гуманітарної Допомоги за адресою: Київ, вул. Лаврська, 15, корп. 70А, оф. 12, попередньо узгодивши за тел.: 0503422739.

Святкова програма для дітей та вручення подарунків малозабезпеченим сім’ям відбудеться в Міжнародний День гуманітарної допомоги, 19 серпня, на території Києво-Печерської лаври.