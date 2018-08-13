Питання життя: 3-річному Сашку Шевчуку необхідна допомога - «Надіюсь і вірю»

Саші Шевчуку з Івано-Франківська немає ще і 4 років, і з першого подиху його життя йде боротьба з рідкісним і небезпечним захворюванням крові - вродженою гемолітичною анемією.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», у дитини періодично виникають гемолітичні кризи - напади, при яких Саша знемагає від слабкості, нудоти й ознобу. Хлопчику необхідно кожні 4 тижні вливати донорську кров, інакше все може закінчитися фатально. Тому кожні 4-5 тижнів дитина госпіталізується у відділення онкогематології для проведення замісної терапії.

Так живе сім'я Шевчуків - від госпіталізації до госпіталізації Саші. Батьки намагаються самостійно справлятися з лікуванням сина, але від постійних переливань крові в усіх органах і кістках дитини накопичується багато заліза. Вивести з організму надлишок заліза можна лише за допомогою таблеток «Ексіджад», вартість яких - 17 568 грн за 1 упаковку. 1 упаковки вистачає на 2 місяці. Таких коштів у сім'ї немає, Саші купують цей препарат за гроші благодійників.

«Сашка любить грати машинами, розглядати їх, як в книгах, так і на вулиці, на дорозі. Йому подобається грати в футбол, особливо зі старшими хлопцями. Вважає себе дорослим і дуже засмучується, коли хтось говорить, що він ще маленький хлопчик», - розповідає про сина мама.

Ця розумна й допитлива дитина, цікавиться всім навколо і вже вчиться рахувати. Нині літо й Саша радий - якомога більше часу проводити на вулиці. Цього так не вистачає в його складному дитинстві.

Відкрито збір коштів для придбання 2 упаковок «Ексіджад», вартістю 35 136 гривень. Цього має вистачити на 4 місяці лікування Саші.

Про те, як і чим допомогти Олександру Шевчуку - читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».