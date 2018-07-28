8 святинь в Києві: паломники розповіли, чому годинами стоять у черзі до мощей та ікон (рос., фото)

«Мы стоим для того, чтобы помолиться за Украину и свое спасение, чтобы царил мир в нашей стране, люди уважали и любили друг друга...». Подробнее - в репортаже "УНИАН-Религии".

Извилистая змейка очереди начинается у входа в Трапезный храм Киево-Печерской лавры, и, минуя Соборную площадь перед Успенским собором, закручивается далеко за лаврской колокольней. В этой очереди стоят тысячи паломников. Все они пришли поклониться православным святыням, которые привезены в столицу по случаю 1030-летия Крещения Руси.

В Трепезном храме мощи князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента; стопа апостола Андрея Первозванного; его икона с частицей мощей и креста, на котором он был распят; икона Богородицы «Зимненская»; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца и икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Жаркое полуденное солнце обжигает изгибы змейки-очереди. Верующие прячутся под зонтами, деревьями, спасаются водой, но никто не поворачивает назад.

«Я в этой очереди, потому что в Киев приехали святыни совершенно необыкновенные, благодатные, соответственно и я ожидаю благодати от Господа, - рассказывает киевлянка Виктория Лавренюк. – Мне когда-то очень помог святой Андрей Первозванный, и я особо хочу поблагодарить его. Вообще такие святыни в одном месте и сразу – это уникальный случай. Тот человек, который хоть раз в жизни ощутил Божию благодать, всегда будет стремиться попасть к православным святыням и стоять сколько угодно, ведь такая радость бывает очень редко».

Православные паломники шли к святыням всю ночь с 27 на 28 июля, они шли целыми семьями и поток людей ни на минуту не иссякал.

«Мы стоим для того, чтобы помолиться за Украину и свое спасение, чтобы царил мир в нашей стране, люди уважали и любили друг друга, поддерживали, - говорит паломник из Закарпатской области Андрей Беречь. – У меня только позитивные эмоции. В Киево-Печерской лавре я уже был несколько раз, но в этом году я впервые попал на крестный ход и праздник Крещения Руси. Когда человек прикладывается к таким святыням, он получает легкость на душе, ощущает близость к святым отцам Церкви, мощи которых хранятся в пещерах Лавры. Это же история нашей земли. Читая жизнеописания святых, ты понимаешь, что спасение только в Церкви, когда ты идешь к Богу. Особо хочу попасть к мощам святого Андрея Первозванного, ведь он мой небесный покровитель».

Перезвон благовеста вдруг доносится с лаврской колокольни, озаряя восхищением лица паломников. На выходе из Трапезного храма встречаем тех людей, которые еще несколько минут назад немного нервничали стоя в очереди, и казались закрытыми. Поклонившись святыням, они преображаются: кто-то выходит с выражением умиротворения на лице, кто-то оживленно делится эмоциями с родными, а кто-то со слезами на глазах.

«Это сложно вообще описать словами. Это все внутри, в твоей душе. Каждый человек подходит к святыням с разными эмоциями и чувствами, все зависит от потребностей: кто-то хочет исцелиться, кто-то поблагодарить Бога, а кто-то просто получает положительную энергию в чистом виде. Конечно, в Бога многие могут и не верить, но совершенно невозможно отрицать тот ореол радости, то ощущение легкости и счастья, которое царит в Церкви. Точно так же, когда человек слышит перезвон благовеста: у него сразу возникают в душе положительные эмоции, независимо от того, кто во что верит. Никто не остается равнодушным», - делится паломник из Днепропетровской области Анатолий Коломоец.

«Это радость предвкушения прощения грехов, когда человек получает надежду, что он войдет в Царство Небесное, - добавляет киевлянка Валентина Демиденко. – Я иду с надеждой, что мы спасемся. Мы идем к Богу через святых. Тем более в такой день, ведь благодаря князю Владимиру мы перестали быть язычниками. Многие говорят, дескать, ну и что тут такого, что Владимир крестил Русь? А я всегда отвечаю, что если бы не это событие, которое произошло 1030 лет назад, мы, наверное, до сих пор бы сидели на пальмах как обезьяны. А так мы стали людьми, стали просвещенными, добрыми, смелыми, защищаем свою Родину, свою семью, воспитываем детей, идем к Богу и спасаем свою душу. Без святых и без Господа человек не спасется. Когда человек идет на прием к высокому начальнику, он ведь сначала попадает к секретарю. Так и здесь: святые и ангелы доносят молитвы наши к Господу, чтобы он нас услышал».

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".