Торжество Хрещення Русі очима світу: «Ангели рахували наші кроки» - представники Помісних Церков - про Хресний хід УПЦ - 2018

В урочистостях Української Православної Церкви з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі взяли участь представники Помісних Православних Церков.

Кореспондент «УНІАН-Релігії» записав враження закордонних церковних гостей від участі у Хресному ході Української Православної Церкви та вітання Церкві і віруючим УПЦ.

Єпископ Арсинойський Нектарій, Кіпрська Православна Церква

«РАЗОМ МІЖ НАМИ ЄДНІСТЬ»

«З великою радістю ми знаходимося тут, в Києві, в Україні, щоб разом з вами святкувати ювілей 1030-років від дня Хрещення ваших предків. Тут, на землях Київської Русі. На запрошення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, яке було надіслано у Кіпрську Православну Церкву, архієпископ Кіпрський Хризостом ІІ надіслав нас, як представників Автокефальної Кіпрської Православної Церкви, щоб ми були тут, на цьому святі разом з вами. Передаємо найкращі побажання з цими святами Його Блаженству Митрополиту Онуфрію, духовенству і всьому народу української держави. Насправді вразила чисельність людей, які взяли участь у цьому Хресному ході. Також особлива наша радість полягає у тому, що на цих святкуваннях присутні представники майже всіх Помісних Православних Церков, і таким чином свідчимо нашу підтримку Його Блаженству Митрополиту Онуфрію, Українській Православній Церкві і ми свідчимо про нашу з ними і разом між нами усіма єдність. Бажаю благословення Божого і Предстоятелю, і духовенству, і вірянам Української Православної Церкви».

Митрополит Іринупольський Димитрій, Александрійський патріархат

«АНГЕЛИ РАХУВАЛИ НАШІ КРОКИ»

«Прославляємо Пресвятого Бога, бо завдяки Його любові до нас й дякуючи запрошенню Митрополита Онуфрія, ми знаходимося тут, в Україні, країні святих, благословенній країні, щоб ми разом з вами святкували. Маємо можливість передати вам благословення Папи і Патріарха Олександрійського і всієї Африки Феодора ІІ, а також молитися разом з вами, молитися за єдність цієї Церкви – Української Православної Церкви, а також за майбутнє цього народу. Це народ з великою історією, який багато страждав і ви достойні кращого майбутнього. Ви достойні сильної і єдиної Церкви. Ви достойні країни, яка буде у прогресі й вільною. Сьогодні разом з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм ми звершили цей великий Хресний хід, і я певен, що ангели рахували наші кроки. Кроки тисяч цих людей, сотень священників, десятків єпископів, і ці ангели, послані від Бога благословлять і Церкву України, і народ України. Дякуємо вам, що вперше, у всякому випадку я, приїхав в Україну і відчуваю, що я вдома. Я певен, що все буде у вас добре. І всі разом Церкви знайдуть найкраще рішення, яке задовольнить усіх православних, віруючих православних християн. Ми не повинні бути просто православними, ми повинні бути ще й єдними, по-справжньому любити нашу Церкву. Хай Господь буде з вами, і з нами усіма».

Митрополит Ельбасанський Антоній, Албанська Православна Церква

«МИ БАЖАЄМО БЛАГА НАРОДУ УКРАЇНИ»

«Це для мене радість, і радість для Церкви, яку я представляю – Албанська Православна Церква. Я привіз вітання і побажання від Його Блаженства Митрополита Албанського Анастасія. 10 років тому я був тут, разом з ним на цій землі заради події такого ж змісту. І ми вдячні за запрошення і раді, що ця подія відбувається і показує єдність між нами, і ми за це щиро вдячні. Це важливо для нас, для Албанії – країни, у якій 23 роки тому все було заборонено, християнство було недозволеною релігією. І для нас радісно бачити так багато кліриків, єпископів, священників, які можуть молитися разом. Ми бажаємо всього найкращого для України, для єдності православних християн тут, в Україні і також блага народу України».

Митрополит Зугдідський і Цаїшський Герасим, Грузинська Православна Церква

«ВІРИМО, ЩО ГОСПОДЬ ПОЧУЄ НАШУ МОЛИТВУ, І МИР БУДЕ НА ЦІЙ ЗЕМЛІ»

«Від імені Грузинської Православної Церкви та від Предстоятеля Святійшого Патріарха всієї Грузії вітаю вас з ювілейною датою 1030-річчя Хрещення Русі. Перебуваючи тут, ми відчуваємо Божу благодать. Зібралися представники Помісних Православних Церков і тут сьогодні торжество Православ'я. Серце відчуває, що Господь так близький до нас, наше серце відчуває що ми з'єднані навколо Господа нашого Іісуса Христа. І коли ми під час Літургії підходимо один до одного, цілуємо і кажемо слова «Христос посеред нас» - «І є і буде», наше серце відчуває, що Господь посеред нас, ми посеред Господа нашого Іісуса Христа, наша молитва, в першу чергу, підноситься до Бога - про мир в Україні, про мир в Українській Церкві. І ми віримо, що Господь почує нашу молитву. І мир і благоденство буде на цій благословенній землі. Бог благословить Вас на довгі і благі літа. Україну, Українську Церкву, Предстоятеля Української Церкви Його Блаженство Онуфрія Митрополита Київського і всієї України, архіпастирів, пастирів, повноту Української Церкви, весь народ. Бажаю Вам допомоги Божої на многії і благії літа. Дякуємо».

Керуючий українським вікаріатством в Румунії протоієрей Іоанн Піцура, Румунська Православна Церква

«Я СЬОГОДНІ БУВ ЩАСЛИВИЙ МОЛИТВОЮ З НАШИМ РІДНИМ НАРОДОМ УКРАЇНИ»

«Ми, українці на території Румунії, організовані у вікаріатство, яке нараховує 31 приход, 3 монастирі, маємо засновані нові приходи у головних місцях, головних центрах Румунії. І навіть у Бухаресті для українців минулого року з благословення Патріарха Даниїла відкрилася українська парафія. Благодать Господа нашого Іісуса Христа обдарила мене, недостойного, що я сьогодні мав щасливу участь, щоб ділився думками і молитвою із нашим рідним народом України, українцями, і щоб наша Українська Православна Церква процвітала - як тут, в Україні, так і там, де знаходиться за межами України. Даруй духовенству, Блаженнішому Онуфрію багато здоров’я, сили, щоб міг піклуватися долею Української Церкви, українського народу, для спасіння всіх нас на славу Богу у Христовій Церкві».

Представник митрополита Американського Тихона при Московському Патріархаті протоієрей Даниїл Андріюк, Православна Церква в Америці

«В В АМЕРИЦІ ЗА КОЖНОЮ ЛІТУРГІЄЮ МИ МОЛИМОСЬ ЗА ЦЕРКВУ В УКРАЇНІ»

«Для мене радість і честь бути зараз у Києві. Я привіз вітання від Його Блаженства, Блаженнішого Тихона, Предстоятеля Православної Церкви в Америці. І також, від всього Священного Синоду Православної Церкви в Америці. Для нас перебування тут, в Києві, це є символом, ознакою підтримки з нашого боку Церкви і зокрема Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України. В нашій Церкві, в Православній Церкві в Америці, за кожною Літургією ми молимось за Церкву в Україні. І багато наших вірних і кліриків, і мирян, є тим чи іншим чином пов’язані з вірними в Україні. Для нас дуже важливо і ми щиро переживаємо за майбутнє Церкви в Україні. І ще раз я хотів би подякувати повноті Церкви, Священному Синоду Української Православної Церкви і Його Блаженству за запрошення бути тут. Щиро дякую».

Анастасія Горобець, «УНІАН-Релігії».